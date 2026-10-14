La FIFA alegará que las normas disciplinarias no estaban claras en el caso Balogun

La FIFA alegará este motivo para defender su actuación, ante la polémica que generó su decisión de suspender la sanción a Balogun, que le permitió jugar contra Bélgica en octavos de final, y las solicitudes de investigar el caso desde Bélgica, la UEFA y Eurodiputados, entre otros.

Según fuentes próximas al Consejo de la FIFA, el organismo trata de modificar la redacción del artículo 27 del Código Disciplinario para justificar con efecto retroactivo su gestión y la injerencia política de Trump, cuando la normativa deja claro que una tarjeta roja implica automáticamente una suspensión mínima de un partido.

El reglamento y las circulares emitidas durante los último 20 años determinan este principio y que la suspensión de la sanción solo puede impugnarse en caso de confusión en la identidad del jugador expulsado o por expulsiones indebidas derivadas de una decisión grave y manifiestamente incorrecta.

El caso Balogun fue una de las grandes polémicas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ganado por España frente a Argentina, después de que trascendiera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la acción que generó la expulsión del jugador Balogun en el encuentro con Bosnia por considerar que no era falta, como reconoció el propio Trump.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA negó haber recibido injerencias para adoptar su decisión y el pasado 6 de julio explicó que no había revocado la expulsión sufrida el día 1 por Folarin Balogun, aunque matizó que la había declarado suspendida y a prueba.

El órgano disciplinario impuso una multa al jugador de 40.000 dólares y la suspensión durante un partido, pero dejó esta en suspenso y a prueba durante un año, lo que le permitió jugar contra Bélgica el encuentro de octavos de final, en el que los belgas ganaron 1-4.

Días después de la eliminación de Estados Unidos, el delantero Folarin Balogun admitió que cuando le dijeron que la FIFA retiró su sanción para poder jugar contra Bélgica, pensó que se trataba de una "broma" y le pareció "irreal".