0-0. Estudiantes y Flamengo definirán la serie en Río de Janeiro

En un encuentro disputado e intenso, los 'pincharratas' locales ni el 'Mengao' brasileño pudieron convertir y dejaron abierta la definición del cupo a la final para la vuelta que se disputará la próxima semana en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Baltasar Rodríguez tuvo en los primeros quince minutos dos oportunidades para convertir, pero le faltó puntería, mientras que Bruno Henrique, de cabeza, tuvo la del campeón defensor pero la pelota se fue desviada.

Hasta el final del primer tiempo, el local dispuso de opciones para irse en ventaja al descanso: una llegada de Santiago Núñez que coronó el portero Agustín Rossi, un golpe de cabeza de Joaquín Tobio Burgos que se fue desviado y la más clara en el minuto 32 con un remate de Tiago Palacios que requirió la intervención otra vez de Rossi.

En el comienzo de la segunda etapa una desinteligencia de Ramiro Funes Mori dejó a Samuel Lino lanzado hacia la portería del uruguayo Fernando Muslera, pero llegó con lo justo Santiago Núñez para evitar la apertura del marcador.

El colombiano Jorge Carrascal se empezó a asociar con Lucas Paquetá y creció el juego del ‘Mengao’, pero la presión continuó siendo del local con un golpe de cabeza de Santiago Núñez que pasó cerca y una llegada del lateral Eros Mancuso con otro remate desviado.

En el minuto 78 Núñez remató en el área, pero Álex Sandro ahogó el grito de gol de Estudiantes, y en el minuto 82 el ingresado Edwin Cetré tuvo un disparo claro, pero Agustín Rossi se volvió a lucir.

El pitazo final del árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez dejó a Estudiantes y Flamengo en paridad para el partido de vuelta en Río de Janeiro, en una llave que tendrá como rival en la final al vencedor del cruce de brasileños entre Palmeiras y Fluminense.

El ‘Verdao’ sacó ventaja al ganar al 'Flu' por 1-2 en el Estadio Maracaná.

0. Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez (m.75, Miguel Monsalve); Tiago Palacios (m.68, Joaquín Correa) , Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos (m.75, Edwin Cetré).

0. Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Lucas Paquetá (m.84, Joaquín Freitas), Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Jorge Carrascal, Bruno Henrique (m.80, Pedro) y Samuel Lino (m.80, Gonzalo Plata).

Árbitro: El paraguayo Juan Gabriel Benítez amonestó a Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal y Guillermo Varela (banco de relevos).

Incidencias: Partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores disputado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata.