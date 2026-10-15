Sunderland remonta en la Europa League con Omar Alderete como titular

Victoria de jerarquía y sufrimiento hasta el final

El arranque del encuentro no fue sencillo para los ingleses. El conjunto luso se adelantó en el marcador gracias a un tanto del brasileño Volnei al minuto 37, poniendo contra las cuerdas al cuadro británico durante gran parte del duelo. Sin embargo, la diferencia de categoría y el empuje del representante de la Premier League terminaron pesando tras el descanso.

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Cuando el partido entrabe en su recta final, la fe del Sunderland obró el milagro. El congoleño Jules Ahoka empató el marcador a los 67 minutos, y en una jugada de infarto prácticamente en el último suspiro del encuentro, el también congoleño, Noah Sadiki firmó el tanto del triunfo inglés, en el tercer minuto de adición. Con este agónico triunfo, sumado al estreno exitoso ante el AZ Alkmaar, el equipo se afianza como uno de los líderes del certamen continental.

Solidez defensiva con acento paraguayo

En el plano individual, el zaguero paraguayo Omar Alderete, quien arrancó como titular y completó el partido. El canterano de Cerro Porteño hizo gala de su ya conocida técnica con la salida desde el fondo, su fortaleza en el juego aéreo para neutralizar las embestidas rivales. Esta participación supone un punto de inflexión para el defensor, ya que le permite ir recuperando el ritmo competitivo y la confianza tras un segundo semestre en el que no venía contando con la continuidad deseada en la consideración del francés Régis Le Bris.