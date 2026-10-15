Brasileirão: Seedorf debuta con la misión de parar la caída libre del Corinthians

El recordado exfutbolista de Ajax de Amsterdam, Real Madrid y AC Milan, Clarence Seedorf, se estrenará el lunes en el banquillo del Timão contra el Vitória, en casa, en el partido que cerrará la fecha 31.

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Seedorf, quien colgó las botas como jugador del Botafogo hace casi 13 años, regresa como técnico al fútbol brasileño con la misión de salvar un equipo que cae en picada.

El Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, encadena ocho derrotas seguidas en liga. La terrible racha lo dejó al borde del descenso, empatado a 32 puntos con el Inter de Porto Alegre, primer conjunto en la zona roja.

Todos los equipos que anteriormente perdieron ocho partidos consecutivos en el torneo acabaron relegados a segunda división. Para evitarlo, la directiva del Corinthians sorprendió al anunciar la contratación de Seedorf, quien no entrenaba desde 2019, cuando dejó la selección de Camerún.

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“Para mí, lo más importante es que el club confíe en mí. El club y los profesionales me han abierto las puertas. Sé de lo que soy capaz; si no, no estaría aquí”, dijo el miércoles el neerlandés, de 50 años, quien firmó contrato hasta el final de 2027. “No tengo miedo y no necesito estar aquí. Mi vida era muy buena, lo tenía todo, pero me gustan los retos. Es un reto maravilloso” , agregó en su presentación oficial.

El conjunto paulista podría saltar a la cancha en la zona de descenso si el Inter puntúa el viernes en su visita al Mirassol y si Gremio vence el domingo como local al Cruzeiro.

Visitas de alto riesgo

En la parte alta, mientras están inmersos en las semifinales de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata y Fluminense, el Flamengo y el Palmeiras tendrán complicadas visitas.

El Fla, líder con 64 puntos, uno más que su escolta, enfrenta el domingo a un Bahía colocado en la quinta posición y que aspira a clasificarse para la próxima Libertadores.

“Estoy seguro que la Arena Fonte Nova estará llena. Será difícil, pero con el apoyo de la afición los jugadores estarán más motivados” , dijo el entrenador del Bahía, Rogério Ceni.

Por su parte, el Palmeiras viaja a Curitiba para medirse el sábado al tercero, el Athletico Paranaense. Los locales apuestan por el colombiano Kevin Viveros, máximo anotador del torneo con 21 goles.

En las ocho fechas que quedan por disputar, Viveros aspira a superar la marca de 26 goles que logró el argentino Germán Cano en 2022 con el Fluminense. Se convertiría de ese modo en el extranjero con más anotaciones en una edición del campeonato brasileño. El récord absoluto es de Washington, que firmó 34 tantos en 2004 con el propio Furacão. Se retiró en 2011.

Habrá que ver si los técnicos portugueses Léo Jardim, del Flamengo, y Abel Ferreira, del Palmeiras, saldrán con sus onces de gala o reservarán a sus puntales para definir la próxima semana sus cruces de la Libertadores.

El Fluminense, cuarto en la tabla, recibe al Santos, en el que regresa Neymar, baja en el último partido contra el Atlético Mineiro, pues fue preservado por el césped artificial del estadio del Galo, que ganó 2-1.

El astro evita jugar en canchas sintéticas por el mayor riesgo de lesiones. El Flu jugará con suplentes pensando en la vuelta continental contra el Palmeiras, en Sao Paulo, en la que tiene que remontar el 2-1 adverso de Rio de Janeiro.

El Santos, en tanto, vio cortada en la última ronda una racha de ocho partidos invictos y es octavo, a siete puntos del área de acceso a la Libertadores.

El programa

Viernes

20:00 (de Paraguay): Mirassol vs. Inter

Sábado

18:00: Botafogo vs. Chapecoense

18:30: Atlético Mineiro vs. Coritiba

19:30: Athletico Paranaense vs. Palmeiras

21:00: Sao Paulo vs. Vasco da Gama

Domingo

16:00: Fluminense vs. Santos

16:00: Gremio vs. Cruzeiro

18:30: Bahía vs. Flamengo

19:30: Remo vs. Bragantino

Lunes

20:00: Corinthians vs. Vitória

Puntuaciones

1. Flamengo 64

2. Palmeiras 63

3. Athletico Paranaense 53

4. Fluminense 51

5. Bahía 49

6. Cruzeiro 48

7. Atlético Mineiro 47

8. Santos 42

9. Bragantino 40

10. Sao Paulo 39

11. Coritiba 39

12. Vitória 36

13. Botafogo 36

14. Vasco 35

15. Mirassol 33

16. Corinthians 32

17. Inter 32

18. Gremio 31

19. Remo 25

20. Chapecoense 18

Los cuatro últimos descienden a la Serie B.