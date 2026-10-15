Brasileirão: Seedorf debuta con la misión de parar la caída libre del Corinthians

El recordado exfutbolista de Ajax de Amsterdam, Real Madrid y AC Milan, Clarence Seedorf, se estrenará el lunes en el banquillo del Timão contra el Vitória, en casa, en el partido que cerrará la fecha 31.
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Seedorf, quien colgó las botas como jugador del Botafogo hace casi 13 años, regresa como técnico al fútbol brasileño con la misión de salvar un equipo que cae en picada.
El Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, encadena ocho derrotas seguidas en liga. La terrible racha lo dejó al borde del descenso, empatado a 32 puntos con el Inter de Porto Alegre, primer conjunto en la zona roja.
Todos los equipos que anteriormente perdieron ocho partidos consecutivos en el torneo acabaron relegados a segunda división. Para evitarlo, la directiva del Corinthians sorprendió al anunciar la contratación de Seedorf, quien no entrenaba desde 2019, cuando dejó la selección de Camerún.
“Para mí, lo más importante es que el club confíe en mí. El club y los profesionales me han abierto las puertas. Sé de lo que soy capaz; si no, no estaría aquí”, dijo el miércoles el neerlandés, de 50 años, quien firmó contrato hasta el final de 2027. “No tengo miedo y no necesito estar aquí. Mi vida era muy buena, lo tenía todo, pero me gustan los retos. Es un reto maravilloso” , agregó en su presentación oficial.
El conjunto paulista podría saltar a la cancha en la zona de descenso si el Inter puntúa el viernes en su visita al Mirassol y si Gremio vence el domingo como local al Cruzeiro.
Visitas de alto riesgo
En la parte alta, mientras están inmersos en las semifinales de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata y Fluminense, el Flamengo y el Palmeiras tendrán complicadas visitas.
El Fla, líder con 64 puntos, uno más que su escolta, enfrenta el domingo a un Bahía colocado en la quinta posición y que aspira a clasificarse para la próxima Libertadores.
“Estoy seguro que la Arena Fonte Nova estará llena. Será difícil, pero con el apoyo de la afición los jugadores estarán más motivados” , dijo el entrenador del Bahía, Rogério Ceni.
Por su parte, el Palmeiras viaja a Curitiba para medirse el sábado al tercero, el Athletico Paranaense. Los locales apuestan por el colombiano Kevin Viveros, máximo anotador del torneo con 21 goles.
En las ocho fechas que quedan por disputar, Viveros aspira a superar la marca de 26 goles que logró el argentino Germán Cano en 2022 con el Fluminense. Se convertiría de ese modo en el extranjero con más anotaciones en una edición del campeonato brasileño. El récord absoluto es de Washington, que firmó 34 tantos en 2004 con el propio Furacão. Se retiró en 2011.
Habrá que ver si los técnicos portugueses Léo Jardim, del Flamengo, y Abel Ferreira, del Palmeiras, saldrán con sus onces de gala o reservarán a sus puntales para definir la próxima semana sus cruces de la Libertadores.
El Fluminense, cuarto en la tabla, recibe al Santos, en el que regresa Neymar, baja en el último partido contra el Atlético Mineiro, pues fue preservado por el césped artificial del estadio del Galo, que ganó 2-1.
El astro evita jugar en canchas sintéticas por el mayor riesgo de lesiones. El Flu jugará con suplentes pensando en la vuelta continental contra el Palmeiras, en Sao Paulo, en la que tiene que remontar el 2-1 adverso de Rio de Janeiro.
El Santos, en tanto, vio cortada en la última ronda una racha de ocho partidos invictos y es octavo, a siete puntos del área de acceso a la Libertadores.
El programa
Viernes
20:00 (de Paraguay): Mirassol vs. Inter
Sábado
18:00: Botafogo vs. Chapecoense
18:30: Atlético Mineiro vs. Coritiba
19:30: Athletico Paranaense vs. Palmeiras
21:00: Sao Paulo vs. Vasco da Gama
Domingo
16:00: Fluminense vs. Santos
16:00: Gremio vs. Cruzeiro
18:30: Bahía vs. Flamengo
19:30: Remo vs. Bragantino
Lunes
20:00: Corinthians vs. Vitória
Puntuaciones
1. Flamengo 64
2. Palmeiras 63
3. Athletico Paranaense 53
4. Fluminense 51
5. Bahía 49
6. Cruzeiro 48
7. Atlético Mineiro 47
8. Santos 42
9. Bragantino 40
10. Sao Paulo 39
11. Coritiba 39
12. Vitória 36
13. Botafogo 36
14. Vasco 35
15. Mirassol 33
16. Corinthians 32
17. Inter 32
18. Gremio 31
19. Remo 25
20. Chapecoense 18
Los cuatro últimos descienden a la Serie B.