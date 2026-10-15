Caracas supera problemas de visado y la Conmebol da nueva fecha para su debut con Santa Fe

Caracas supera problemas de visado y la Conmebol da nueva fecha para su debut con Santa Fe

Guayaquil (Ecuador), 15 oct (EFE).- El equipo femenino del Caracas ha superada las dificultades para obtener el visado de entrada en Ecuador y la Conmebol ha fijado para este viernes en Quito el partido de debut en el Grupo A de la Copa Libertadores con Independiente Santa Fe que debió jugarse el jueves.