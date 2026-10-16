Aguirre se impuso por última vez al Athletic como local hace trece años

El técnico mexicano se impuso por última vez al equipo bilbaíno en septiembre de 2013, cuando en el banquillo del Espanyol venció por 3-2 en el inicio de la temporada 2013-2014.

Desde entonces, el actual preparador valencianista acumula un balance de una derrota y dos empates con un gol a favor y dos en contra.

La derrota la sufrió al frente del Leganés por la mínima (0-1) en la temporada 2018-2019 mientras que los empates se produjeron al frente del Real Mallorca: 1-1 en la campaña 2022-2023 y 0-0 en la 2023-2024.

Aguirre se estrenó en Primera división en 2002 al frente del Osasuna y desde entonces ha dirigido a un equipo de la máxima categoría del fútbol español en otras cinco ocasiones: Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Real Mallorca.

En este tiempo se ha medido a Athletic como local en 12 ocasiones con un balance de cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas con 16 goles a favor y 20 en contra.

Su primer duelo se produjo en 2003 al frente del Osasuna y se saldó con su peor goleada (1-5) mientras que sus victorias siempre han sido por la mínima.