Anselmi (Elche): “Ante el Villarreal tenemos que ser agresivos, intensos y estar juntos”

El técnico elogió al conjunto castellonense y, sobre todo, a su entrenador, Íñigo Pérez, del que destacó que “tiene las ideas claras”.

“Me gusta su presencia, su forma de ser y cómo vive y transmite el juego. Nos va a desafiar. El mejor maestro que tenemos los entrenadores son los rivales”, dijo el rosarino, que consideró al preparador navarro uno de los mejores del campeonato.

Anselmi señaló que el Villarreal está en su mejor momento desde la llegada de Íñigo Pérez, tal y como demostró ante el Nápoles, y valoró que cuenta con “jugadores de jerarquía”.

“Tenemos que ser inteligentes, defendernos con el balón y manejar bien la pelota, porque si la tenemos nosotros es más difícil que nos hagan daño”, explicó Anselmi, que pidió especial atención para evitar “pérdidas” en zonas peligrosas, “porque nos puede costar caro”.

“Ya hemos jugado ante equipos de la parte de arriba y lo hemos hecho bien. No somos un equipo al que le pasen por encima”, recalcó el entrenador, que destacó que el Villarreal tiene jugadores “de buen pie” en todas las líneas.

El argentino aseguró que ve a su equipo “competitivo y creciendo” y afirmó que el Elche, aunque con dos diferencias, está en el “camino” y cuenta con potencial social como institución para crecer en el futuro, salvando las distancias, como lo hizo en su momento el Villarreal.

El rosarino descartó que el Villarreal pueda acusar el desgaste del partido ante el Nápoles, “porque los jugadores hoy en día están acostumbrados a repetir esfuerzos cada cuatro días”.

El técnico, que confió en poder contar en breve con la mejor versión de los centrales Bigas y Lomónaco, aseguró que el Elche no necesita encontrar un punto de inflexión ante el Villarreal, ya que, en su opinión, cada vez “compite mejor”, si bien reconoció que “ganar es el premio que lo subraya todo”.

Anselmi también admitió que le motiva especialmente el partido porque el año pasado estuvo en La Cerámica como espectador para presenciar el encuentro de Liga de Campeones entre el Villarreal y el Manchester City y, además, pudo conocer en persona a Iñigo Pérez y su metodología cuando entra entrenador del Rayo.

En cuanto a las amenazas de posibles incidentes en Vallecas por parte de la afición del Rayo Vallecano, rival dentro de una semana, Anselmi admitió que le cuesta mirar “más allá del Villarreal”.

“Estamos al tanto de lo que pasa en Madrid, pero no controlamos lo que hacen ellos, sus hinchas o sus conflictos. Nos ocupamos de nosotros y pensamos en competir donde sea. Lo otro que pase no está bajo nuestro control”, finalizó.