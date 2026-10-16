El Barça aumenta el valor de sus fichajes en 116 millones y el Madrid en 526

Dicho estudio, que excluye a los canteranos, presenta la apreciación o depreciación del valor de los jugadores fichados en el último lustro, y considera el balance entre los importes pagados y recibidos por los fichajes que ya han sido liberados definitivamente, y los importes pagados y los valores de transferencia actuales de aquellos que aún pertenecen al club.

En el caso del Real Madrid, de los 526 millones de revaloración de sus fichajes, 27 proceden de plusvalías de jugadores que han salido del club, y el resto son "plusvalías virtuales", la mitad de las cuales proceden de Kylian Mbappé (fichado como agente libre y cuyo valor actual supera los 160 millones) y Arda Güler (firmado por 30 y tasado en 125).

Y en el Barcelona, el informe muestra una pérdida de 64 millones de euros en la compra-venta de futbolistas, pero un incremento de 180 millones en el valor en los fichajes que siguen en el club.

Los 22 clubes españoles que figuran en dicho estudio obtienen resultados positivos, y entre ellos destacan el Villarreal (+387), el Betis (+294), el Celta de Vigo (+171), el Elche (+120), el Valencia (+102), el Girona (+101), el Atlético de Madrid (+100) y el Sevilla (+92).

De entre los equipos de las otras grandes ligas europeas, los que logran unos mejores resultados son el Eintracht Fráncfort (+527), el Paris Saint-Germain (+490), el Benfica (+488) y el Manchester City (+447).

Por el contrario, los clubes saudíes figuran entre aquellos que han sufrido una mayor depreciación. Es el caso del Al-Hilal (-502), el Al-Nassr (-229), el Al Ittihad (-175) y el Al-Ahli (-134).

Y entre los clubes europeos que más han devaluado a sus fichajes en el último lustro, destacan el Manchester United (-405), el Tottenham (-188), el Spartak Moscú (-89), el Leicester City (-88) y el West Ham (-82).