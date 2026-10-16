El Sanse busca frenar su sangría en Zubieta ante un crecido Almería

El filial txuri-urdin afronta el compromiso en una delicada situación tras encadenar cuatro jornadas sin puntuar. Además, se sitúa como el segundo peor local de la categoría, al haber sumado un solo punto en Zubieta, registro que únicamente empeora el colista Albacete.

De cara a la cita ante el cuadro almeriense y a la espera de la lista de convocados, la principal novedad será el retorno de Arkaitz Mariezkurrena, quien ya ha cumplido los dos partidos de sanción que le impusieron en el encuentro frente al Ceuta.

Asimismo, tras no haber tenido minutos la pasada jornada con el primer equipo y no haber entrado en la expedición para el choque europeo, Gorka Carrera estará a disposición de Ion Ansotegi para ayudar a su equipo a conseguir la victoria.

Por su parte, el Almería viaja tras seis victorias consecutivas y el liderato como argumentos para prolongar una dinámica que lo ha situado en plaza de ascenso directo.

El conjunto de Xavier García Pimienta, a un triunfo de igualar los siete consecutivos que logró Joan Francesc Ferrer 'Rubi' en la temporada del último ascenso a Primera, en 2022, quiere confirmar que su momento responde a la solidez colectiva y a una manera de competir cada vez más reconocible.

García Pimienta afronta el encuentro con las bajas de Rodrigo Ely, Gui Guedes y Mikel Vesga; y recupera en contrapartida a Álex Sola tras cumplir el castigo deportivo impuesto por el club, lo que abre la posibilidad de introducir cambios en las opciones ofensivas.

El líder pretende prolongar su racha sin perder de vista la exigencia de una categoría en la que cualquier relajación puede pagarse cara, por lo que el técnico ha insistido en la necesidad de mantener la concentración y afrontar el partido con paciencia.

Real Sociedad B: Fraga; Ruperez, Kita, Calderón, Balda; Carbonell, Lebarbier, Gorosabel; Dani Díaz, Astiazarán y Carrera.

UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Chumi, Bonini, Lelo; Dzodic, Javi Muñoz; Junyent, Arribas, Cipenga; y Miguel.