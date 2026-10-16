Simeone: “Ganar cinco partidos no quiere decir que estés haciendo las cosas muy bien”.

“Siempre hay margen de mejora en todos los aspectos. A veces, ganar cinco partidos no quiere decir que estés haciendo las cosas muy bien, sino simplemente bien, porque siempre hay errores en todos los pasajes y siempre hay fortuna o un gol que no llegó en el momento indicado”, expresó en la rueda de prensa antes de la visita al Espanyol.

“Entiendo que ponernos en ventaja en los partidos nos está haciendo bien este año y esperemos poder controlarlo. En cuanto a lo general, entiendo que tenemos cosas para mejorar, ya sea defensiva y ofensivamente”, continuó el técnico argentino, que tiene las bajas de Johnny Cardoso, por una indisposición, y Koke Resurrección, por el fallecimiento de su madre el pasado martes, además de tener molestias en una pierna.

Tiene recursos de sobra el Atlético en su plantilla para cubrir las ausencias. “Este sábado no vamos a contar con Cardoso y con Koke, así que por eso tenemos una plantilla importante. El final de temporada marcará cuánto importante es. Estamos en construcción, como sigo comentando. Todos estos pasajes nos ayudan a intentar gestionar de la mejor manera los minutos intentando siempre tener como prioridad ganar el partido”, contó Simeone, que también habló de la gestión de los que menos juegan.

En ese sentido, recordó que “el estar en un equipo importante genera esta situación”. “Si vos estás en un equipo fuerte, aparecen estas situaciones. También tienes que estar preparado cuando te diga el entrenador que tienes que entrar y no valen las excusas, que no juego hace mucho o que no juego”, añadió.

“La realidad es entrenar, porque nosotros estamos entrenando y a disposición de ellos siempre. Preparación física, técnica y la búsqueda de que estén siempre preparados para cuando les toca jugar respondan para el lugar en el que están. Están en el Atlético de Madrid para responder cuando les toque”, abundó.

No ha dado pistas Simeone sobre el once titular contra el Espanyol, en el que se espera a Pablo Barrios, a un nivel imponente ante el Manchester United.

Su techo estará, según Simeone, “en su crecimiento, en la búsqueda de lo que él quiere, que todas estas palabras tampoco lo debiliten y simplemente le ofrezcan el oído a que él sabe que es un jugador importantísimo para el equipo”.

“Y, a partir de ahí, que lo demuestre, porque el campo es el que termina valorando a los futbolistas y Pablo para nosotros es un jugador muy, muy importante”, destacó Simeone, que también habló de la conjunción en el campo de Alejandro Grimaldo y Álex Baena por el sector izquierdo.

“Son sociedades que se van haciendo, como por ejemplo en la derecha con Giuliano, Barrios, Marcos (Llorente) y Marc (Pubill) en las oportunidades cuando le toca jugar de lateral o central. Grimaldo nos da muchísimas cosas ofensivamente, nos permite atacar por dentro, por fuera y es un extremo jugando de lateral. Estamos ayudándolo a que crezca defensivamente, que le va a hacer mejor, y él está muy insertado en esas situaciones para mejorar en esa faceta y ayudar al equipo como lo está ayudando”, valoró.

También habló del Espanyol y Manolo González, su entrenador: “Siempre ha competido muy bien, la liga pasada empezó muy bien, después no pudo tener una continuidad y terminó cerrando bien la temporada. Sabe a qué juega. Cuando un equipo sabe a qué juega está claro que un entrenador tiene participación. Sabe a lo que juega, tiene muchos goles, con once, es verdad que ha recibido también once. Un equipo muy trabajado, muy competitivo y siempre nos ha costado ese estadio para nosotros”, avisó Simeone, que no habló de la sanción de cuatro partidos al atacante del Real Madrid Vinícius Júnior.