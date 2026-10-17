1-3. Messi firma dos golazos 'maradonianos' en el escenario de su semifinal mundialista

Messi alcanzó los 25 goles en la MLS para reforzar su condición de máximo artillero de la liga estadounidense esta temporada y entregó a las Garzas del técnico Cristian González el tercer triunfo consecutivo, esta vez en un duelo de preparadores argentinos con Gerardo 'Tata' Martino.

Fue Germán Berterame quien inauguró el marcador con un cabezazo al borde del descanso tras un centro del uruguayo Luis Suárez.

Hubo tiempo en el 51 para un milagro del meta del Inter Miami, Dayne St. Clair, ante el paraguayo Miguel Almirón, antes de que Messi comenzara su festival anotador.

El argentino anotó el 2-0 en una espectacular jugada personal en la que arrancó desde la línea del centro del campo, combinó con Berterame y llegó a regatear hasta a su propio compañero antes de definir con la zurda.

Era el 56 y cuatro minutos después completó su doblete personal con una jugada parecida, con un 'eslalon' entre rivales en el área de penalti antes de fulminar al meta.

En el minuto 89, el ex del Inter Miami Fafa Picault anotó el gol del honor para el Atlanta desde el punto de penalti.

El Inter Miami es segundo en el Este, con 55 puntos, a once de un Nashville que domina la tabla.