El Guadalajara del argentino Gabriel Milito empata con el Tigres UANL

El argentino Juan Brunetta le dio ventaja a los Tigres y Jordan Carrillo empató por el Guadalajara en un encuentro en el que el cuadro regio, dirigido por Víctor Manuel Vucetich, defendió de manera admirable.

Las Chivas tuvieron la posesión de la pelota en la primera mitad, que transcurrió con mucho tránsito en la mitad de la cancha.

Guadalajara creó pocas jugadas de goles y fueron los Tigres los que tomaron ventaja. En un contragolpe en el minuto 36, Diego Laínez robó una pelota y se le dio a Brunetta, quien puso el 0-1 con gol de zurda.

En el 45+2, Brunetta pasó de héroe a malvado, al ser expulsado por juego violento, lo cual aprovechó el cuadro de casa para empatar el duelo.

Chivas salió con líneas adelantadas a la segunda mitad y pronto comenzó a acosar la portería defendida por el argentino Nahuel Guzmán. Después de varias fallas, en el 78, Carrillo recibió un servicio de Bryan González y con un toque de derecha puso el 1-1.

Guadalajara subió al cuarto lugar con 20 puntos y Tigres va decimotercero con 14.