Cruz Azul golea al Juárez FC y gana posiciones en el Apertura del fútbol mexicano

Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Omar Campos, el argentino Agustín Palavecino y Rogelio González anotaron por los Azules, que pasaron por encima de un oponente que jamás respondió.

Montaño anotó en el 4, a pase de Palavecino; Rodríguez lo hizo en el 23 con asistencia de Alan Mozo; Campos convirtió de zurda en el 45+3; Palavecino convirtió de derecha en el 55; y González, desde fuera del área en el 76.

Con la victoria, los Azules, subieron al quinto lugar con seis victorias, dos empates, cuatro derrotas y 20 puntos, cuatro menos que el líder América, que antes aventajó por 3-5 al León.

Henry Martín, el español Carlos Álvarez, Erick Sánchez, el colombiano Óscar Perea y el uruguayo Brian Rodríguez decidieron el triunfo de los azulcremas, en tanto por León descontaron José Alvarado, Iván Moreno y el panameño Ismael Díaz.

América llegó a siete victorias, tres empates, una derrota y 24 puntos, tres encima de Toluca y Atlas.

Este sábado, Toluca empató 1-1 con el San Luis. Tomó ventaja con un gol de derecha de Erick Gutiérrez, pero el español Rafael Llorente igualó por el San Luis.

Ayer el Atlas se impuso por 0-2 al Necaxa, con anotaciones del belga Ryan Mmaee y el argentino Manuel Capasso, y se acomodó en el tercer lugar.

Este sábado, el argentino Juan Brunetta fue héroe y malvado en el empate de su equipo con las Chivas de Guadalajara. Le dio ventaja a los regios, pero fue expulsado en el tiempo de descuento del primer parcial, lo cual aprovechó el Guadalajara para igualar con gol de Jordan Carrillo.

También el sábado, el Santos Laguna sumó su quinta victoria consecutiva, 5-0 sobre Querétaro, con tres goles de Tahiel Jiménez, uno de Eduardo Aguirre y el otro de Javier Güemez y, en el comienzo de la jornada 12, el brasileño Juninho anotó dos goles para darle a los Pumas UNAM un triunfo por 1-2 sobre Atlante, en tanto Tijuana-Puebla concluyó sin goles.

La duodécima fecha cerrará mañana con la visita del Pachuca del venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores, al Monterrey.