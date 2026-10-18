Dituro: “En los momentos difíciles hay que presentar rebeldía y amor propio”

El veterano guardameta (39 años) admitió que no tuvo un buen arranque en la Liga española. “Nervioso no estoy nunca, pero cometí errores que terminaron en gol y que perjudicaron claramente al equipo”, reconoció en rueda de prensa.

“No pude hacer una buena pretemporada porque me fracturé dos costillas por un golpe en el pecho y llegué justo al inicio de la temporada”, explicó Dituro, quien confesó que el parón de selecciones le vino bien “para prepararme para lo que venía”.

“En la carrera de uno, como en la vida, hay momentos difíciles, golpes y cosas que no te gustan. No hay que agachar la cabeza, sino seguir, y esta es la recompensa”, dijo sobre su actual momento de forma.

El argentino destacó la importancia para el Elche de “mantener la portería a cero”, sobre todo ante rivales que compiten en Europa, y deseó que esa solidez defensiva se convierta en una “característica” del equipo "para ir en busca de los tres puntos”.

El portero elogió el rendimiento del equipo ilicitano en las últimas jornadas y aseguró que se trata de un conjunto “que entrena, se esfuerza y tiene compromiso”.

“Nuestra base es competir hasta el final. Ojalá podamos conseguir una victoria pronto para salir de la zona baja en la que no queremos estar, pero estamos en el camino porque llevamos tres jornadas sumando”, argumentó Dituro.

El argentino confió en que el Elche vuelva a ganar en la próxima jornada, como visitante en Vallecas, y atribuyó al calendario el hecho de que el equipo haya sumado más puntos a domicilio que en su estadio.

“El comienzo en casa no fue fácil. Recibimos al Barcelona, Madrid, Real Sociedad y Celta, todos equipos que están en Europa. A partir de ahora tendremos rivales ante los que intentaremos conseguir los tres puntos”, concluyó.