Fútbol Internacional
18 de octubre de 2026 - 05:25

Programa de la tercera jornada de la fase liga

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Madrid, 18 oct (EFE).- Programa de la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones que se disputará el martes y miércoles próximo.

Por EFE
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+ Sabah Baku (AZE) - Borussia Dortmund (ALE)

(Estadio Olímpico Baku; 18.45 hora CET (16.45 GMT))

(Etihad Stadium, Manchester; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

(Estadio Diego Armando MAradona, Nápoles; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

(Estadio Do Dragao, Oporto; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

+ París Saint Germain (FRA) - Barcelona (ESP)

(Parque de los Príncipes, París; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

(Estadio Olímpico, Roma; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

+ Stuttgart (ALE) - Atlético Madrid (ESP)

(MHP Arena, Stuttgart; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

(Estadio Giuseppe Sinigaglia, Como; 18.45 CET (16.45 GMT))

(Estadio Pierre-Mauroy, Villenueve d'Ascq; 18.45 CET (16.45 GMT))

(Villa Park, Birmingham; 21.00 CET (19.45 GMT))

(Estadio Allianz Arena, Múnich; 21.00 CET (19.45 GMT))

(Jan Breydel Stadion, Brujas; 21.00 CET (19.45 GMT))

(Estadio Giuseppe Meazza, Inter; 21.00 CET (19.45 GMT))

(Estadio La Cartuja, Sevilla; 21.00 CET (19.45 GMT))

(Estadio Santiago Bernabeu, Madrid; 21.00 CET (19.45 GMT))

(Estadio Jose Alvalade, Lisboa; 21.00 CET (19.45 GMT)).