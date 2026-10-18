Programa de la tercera jornada de la fase liga

+ Sabah Baku (AZE) - Borussia Dortmund (ALE)
(Estadio Olímpico Baku; 18.45 hora CET (16.45 GMT))
(Etihad Stadium, Manchester; 21.00 hora CET (19.00 GMT))
(Estadio Diego Armando MAradona, Nápoles; 21.00 hora CET (19.00 GMT))
(Estadio Do Dragao, Oporto; 21.00 hora CET (19.00 GMT))
+ París Saint Germain (FRA) - Barcelona (ESP)
(Parque de los Príncipes, París; 21.00 hora CET (19.00 GMT))
(Estadio Olímpico, Roma; 21.00 hora CET (19.00 GMT))
+ Stuttgart (ALE) - Atlético Madrid (ESP)
(MHP Arena, Stuttgart; 21.00 hora CET (19.00 GMT))
(Estadio Giuseppe Sinigaglia, Como; 18.45 CET (16.45 GMT))
(Estadio Pierre-Mauroy, Villenueve d'Ascq; 18.45 CET (16.45 GMT))
(Villa Park, Birmingham; 21.00 CET (19.45 GMT))
(Estadio Allianz Arena, Múnich; 21.00 CET (19.45 GMT))
(Jan Breydel Stadion, Brujas; 21.00 CET (19.45 GMT))
(Estadio Giuseppe Meazza, Inter; 21.00 CET (19.45 GMT))
(Estadio La Cartuja, Sevilla; 21.00 CET (19.45 GMT))
(Estadio Santiago Bernabeu, Madrid; 21.00 CET (19.45 GMT))
(Estadio Jose Alvalade, Lisboa; 21.00 CET (19.45 GMT)).