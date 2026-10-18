Video: Mauricio anota y Palmeiras asume el liderato del Brasileirão

Con su victoria por 2-0 sobre Paranaense, el Verdão llegó a 66 puntos, dos más que el Flamengo, que este domingo visita al Bahía, a las 18:30.

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Por su parte, el Paranaense sigue tercero con 53 unidades, dos más que el Fluminense, que este domingo recibirá al Santos (16:00).

“El Palmeiras es un equipo que, como dice nuestro entrenador, se adapta con lo que haya, nuestra identidad es esta, hoy el juego pedía esto, entrega, dedicación hasta el fondo. Nos defendimos muy bien, corrimos mucho y estuvimos organizados”, explicó el defensa del equipo paulista, Murilo.

Con un once mixto, pensando en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores el miércoles contra el Fluminense, el Palmeiras fue letal y dejó sentenciado el partido en los primeros diez minutos. Primero, con una bonita combinación entre el argentino José Manuel “Flaco” López y el paraguayo Mauricio Prado, que este último remató al fondo de la red en el minuto 6.

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🚨 GOOOL! 🇵🇾 Mauricio!



Athletico-PR 0 - [1] Palmeiras pic.twitter.com/tNwuIM6um7 — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 17, 2026

En el minuto 10 llegó el segundo tanto paulista: el lateral uruguayo Joaquín Piquerez sirvió una falta desde la izquierda que terminó sorprendiendo a Mycael. Antes del descanso, Andreas Pereira fue expulsado por doble amarilla, dejando al Verdão con un jugador menos para disputar la segunda mitad.

Pese a la presión del local en el complemento, el Palmeiras hizo gala de su defensa, la menos goleada del torneo, pera lograr tres puntos que le permiten dormir líder.