Always Ready y su bastión a más de 4.000 metros de altitud hacen "borrón y cuenta nueva"

El anuncio fue hecho durante una rueda de prensa ofrecida por el presidente del Always Ready, Andrés Costa, y el alcalde de El Alto, Eliser Roca, tras una reunión en la que hablaron de la polémica por la que el fin de semana el club anunció que iba a dejar de jugar sus partidos de local en esa ciudad.

"Hemos llegado a resolver todos los temas y hemos decidido que de la mano vamos a caminar por el bien de la ciudad", sostuvo Costa, para quien hubo "malos entendidos" que fueron superados mediante el diálogo.

El dirigente y el alcalde coincidieron en que hubo "desinformación" por parte de algunos medios de comunicación, a los cuales señalaron de provocar la controversia entre el club y el municipio.

"Ahora quiero decir (...) borrón y cuenta nueva, nos olvidamos de todo lo pasado y ahora trabajamos de la mano por el bien de la ciudad de El Alto, del fútbol boliviano", manifestó Roca por su parte.

El fin de semana, Costa anunció que el millonario dejaría de jugar sus partidos como local en el 'titán de Villa Ingenio', debido a una polémica con la Alcaldía de El Alto, que administra el escenario deportivo, sobre el cuidado y la administración del mismo.

La polémica comenzó cuando en mayo pasado, Roca afirmó que Always Ready no había nacido en El Alto, sino en La Paz, a lo que Costa replicó acusando al alcalde de desacreditar al equipo, que jugó como local en esa ciudad en competiciones internacionales como la Copa Libertadores y la Sudamericana.

La tensión escaló cuando la Banda Roja acusó al municipio de habilitar ese escenario para actividades extradeportivas, como eventos culturales y políticos, pese a un convenio firmado con el municipio para el uso prioritario del césped en eventos deportivos.

Roca negó tal acusación y aseguró que el convenio, firmado por la anterior gestión municipal, era perjudicial para El Alto, por lo que adelantó que presentaría una nueva propuesta de acuerdo bajo otros criterios.

Este lunes, el alcalde señaló que acordó con Costa que el convenio será mejorado con la "única finalidad" de que "se beneficie el fútbol" y el desarrollo del talento deportivo en El Alto.

Además de albergar al Always Ready, el estadio de El Alto fue, en la última eliminatoria suramericana, el reducto de la selección de Bolivia que consiguió el pase a la repesca del Mundial 2026.