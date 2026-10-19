El Atlético, una racha potente y un triunfo pendiente en Stuttgart

Relanzado tras su derrota en su única visita hasta la fecha en la Liga de Campeones, con la remontada sufrida por 2-1 contra el Liverpool en Anfield, cinco triunfos corresponden a LaLiga, tres fuera de casa, y uno a la máxima competición continental, el 2-0 al Manchester United de hace una semana en casa. Cuatro son con su propio marco a cero, con 14 tantos a favor y nada más dos en contra, y todos con el primer gol del conjunto rojiblanco, que quiere aún más.

No vale solo con ganar en casa en Europa para estar en el top ocho, quizá sí para encontrar acomodo entre los 24 primeros, dependiendo de cómo sea el corte hoy por hoy incalculable para obtener un puesto en las eliminatorias del torneo, cuyo destino final es el Metropolitano. Necesita vencer fuera también.

El siguiente reto es el Stuttgart, irregular y a la espera de Denis Undav, con solo un gol por ahora cuando el pasado curso marcó 25, pero con un seis de seis puntos en la Champions y en la cuarta posición.

Avalado por su momento, el Atlético también está advertido por su pasado: solo ganó en diez de sus últimos 30 desplazamientos en la Liga de Campeones, con 15 derrotas y cinco empates que ponen sobre aviso al grupo de Diego Simeone, que el pasado ejercicio apenas se impuso en dos de sus ocho duelos lejos del Metropolitano en esta competición, por mucho que se quedó a las puertas de la final, eliminado por el Arsenal y un revés por 1-0 en Londres.

Nada se entiende en el Atlético en modo Liga de Campeones en los últimos dos años sin los goles de Julián Alvarez, cuya reacción es evidente en los últimos choques. Le falta el gol. Lo rebuscará de nuevo este martes desde el once. Ya es de nuevo el delantero titular en la alineación tipo de Simeone. Descansó de inicio el sábado ante el Espanyol, jugó toda la segunda parte y facilitó el 0-1 y el quinto gol de Alex Baena, que también fue suplente.

Los dos retornarán al equipo inicial, como Marcos Llorente, Alejandro Grimaldo y quizá Johnny Cardoso, ya restablecido de una indisposición que lo apartó del duelo contra el Espanyol. El domingo volvió al trabajo con el grupo, entró este lunes en la convocatoria y está disponible.

Entre él y Morten Hjulmand saldrá el compañero en el medio de Pablo Barrios. Koke Resurrección es baja por segundo partido por una lesión muscular. También puede jugar ahí Llorente. Atrás tampoco está disponible Cuti Romero.

Enfrente, el Stuttgart sostiene sus dudas en la Bundesliga. Su derrota por 1-0 ante el Hamburgo y su comienzo de curso con apenas seis puntos en seis partidos agrandan esa sensación, en contraste con la Liga de Campeones, ganador de los seis puntos en disputa: 3-1 al Viking y 0-3 al Slovan Bratislava para ser cuarto en la clasificación.

El conjunto alemán suele jugar con una defensa de cuatro y con dos laterales con bastante vocación ofensiva que ante el Atlético deberán ser Josha Vagnoman, por la derecha, y Ramon Hendriks, por la izquierda, donde deberá suplir al lesionado Maximilian Mittelstädt que, al lado de Tiago Tomás, es una de las dos bajas importantes que tiene el equipo dirigido por Sebastian Hoeness.

Los dos laterales se asocian con frecuencia con los dos extremos, Jamie Leweling y Chris Fürich, e intercambian posiciones entre ellos.

En la definición son importantes el bosnio Ermedin Demirovic y Deniz Undav, quien suele llegar desde la media punta, aunque en este curso solo ha marcado un gol, mientras que, en el centro del campo, el eje del juego suele ser Angelo Stiller, a veces acompañado por Grischa Prömel y a veces por Atakan Karazor.

Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendricks; Prömel, Stiller; Leweling, Undav, Führich; Demirovic.

Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Barrios, Cardoso; Kang-in, Baena; Julián Alvarez.

Árbitro: Serdar Gözübüyuk (Países Bajos).