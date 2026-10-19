Guardiola alza la voz por Palestina: "El silencio es una forma de tomar partido"

El extécnico de Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City es el protagonista de un vídeo de UNRWA España en el que denuncia que el gobierno israelí "ha asesinado, a día de hoy, a más de 74.000 personas en Gaza, y continúa obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria".

"No son muertos; son personas asesinadas. No son cifras; son vidas que tenían nombre, rostro, familia y recuerdos. No son daños colaterales; son niños y niñas. Y cuando dejamos de llamar a las cosas pos su nombre, cuando aceptamos el lenguaje que esconde el dolor, empezamos a perder nuestra humanidad", afirma.

Por eso, Guardiola señala que no se puede "mirar para otro lado", en un época que define como "un momento muy oscuro" de la historia.

"La solidaridad con Palestina no puede tomarse un descanso; nuestra responsabilidad tampoco", insiste el entrenador catalán, quien recuerda que "ningún pueblo debería pasar generaciones enteras demostrando su capacidad para soportar el sufrimiento, y ninguna infancia, crecer aprendiendo a sobrevivir antes que a vivir".

"Palestina importa y necesita justifica y paz. Sigue defendiendo la humanidad ante la indiferencia. Por favor, si puedes, ayuda a UMWRA para seguir llevando ayuda a los que más lo necesitan", subraya Pep Guardiola.