Maresca anuncia baja de Semenyo en el City por ocho semanas

“Nos esperábamos una lesión más grave. Después de las pruebas de ayer, estamos aliviados. Serán ocho semanas, así que cuando vuelva, en diciembre, será como un fichaje en cuanto a la energía que aporta”, declaró el director técnico del Manchester City, Enzo Maresca, en rueda de prensa.

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El extremo de 26 años, Antoine Semenyo, se lesionó el sábado en la victoria de Premier League contra el Ipswich (3-2), y Maresca precisó que su lesión “no es muscular”.

El atacante estrella de los citizens, el noruego Erling Haaland, también desató las alarmas al salir cojeando, pero Maresca se mostró confiado. “Hay una posibilidad de que esté disponible” contra el equipo griego, dijo.

El City, actual líder de la Premier League, ganó su primer partido de la fase de grupo de Liga de Campeones en su visita al Porto (2-0), pero se inclinó en su cancha contra el París Saint-Germain (4-2) en la segunda fecha.