Messi celebra la victoria del Eldense: "Grandísimo todo el equipo otra vez, vamos

"Grandísimo todo el equipo otra vez, vamos", publicó el exfutbolista argentino en su cuenta de Instagram tras el encuentro disputado en el estadio José Zorrilla.

Como ya había sucedido en las dos jornadas anteriores, el conjunto dirigido por Javier Calleja tuvo que remontar para sumar los tres puntos, que llegaron gracias al tanto de Mariano Carmona en el último suspiro del partido.

La euforia por el triunfo se desató en Valladolid, entre los integrantes de la expedición y los aficionados del Eldense y el mensaje del propietario del club alicantino constituye una nueva muestra de su seguimiento al proyecto deportivo de la entidad.

El conjunto de Calleja, tras encadenar tres victorias consecutivas, ha tomado distancia respecto a los puestos de descenso y afronta con mayor optimismo las próximas jornadas.

Desde que el Eldense anunció oficialmente la incorporación de Messi a la propiedad del club, el pasado 1 de octubre, el equipo ha sumado nueve puntos en sus tres últimos encuentros, una racha que ha reforzado sus aspiraciones en LaLiga Hypermotion.

El conjunto de Elda afrontará la próxima jornada como visitante ante el Albacete, colista de la categoría, en el estadio Carlos Belmonte. El encuentro está previsto para el domingo a las 16:15 horas /14:15 GMT) y se espera un importante desplazamiento de aficionados deportivistas.