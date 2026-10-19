Fútbol Internacional
19 de octubre de 2026 - 14:03

Miembros UEFA de Consejo de FIFA exigen datos de pagos a Infantino

Giovanni Vincenzo Infantino​ (56 años) preside la FIFA desde el 26 de febrero de 2016.
Giovanni Vincenzo Infantino​ (56 años) preside la FIFA desde el 26 de febrero de 2016.BOB FRID

Miembros europeos del Consejo de la FIFA exigen respuestas por escrito antes del 2 de noviembre sobre asuntos como un pago adicional al presidente, Gianni Infantino, que no figura en el informe económico, así como sus gastos de alojamiento en Qatar y Estados Unidos, los de un alquiler en la torre Trump o la imparcialidad del presidente de la Comisión Electoral.

Por ABC Color
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En una carta fechada este lunes y dirigida al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, formulan 42 cuestiones, que incluyen también el papel de Gianni Infantino en el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la decisión de permitir jugar al estadounidense Folarin Balogun en el Mundial tras ser expulsado o la ampliación a 27 minutos del descanso de la final entre España y Argentina sin solicitud previa a la International Board (IFAB).

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La misiva reclama respuesta escrita y detallada a cada pregunta, con justificación, y afirma que cualquier negativa a facilitarla tendrá que justificarse igualmente, porque las preguntas necesitan respuestas ahora mismo y tampoco las futuras reformas de gobernanza pueden sustituir al escrutinio de las decisiones ya adoptadas y a la rendición de cuentas.

A la espera de contestación, también solicita una copia de la grabación de la reunión del Consejo de la FIFA celebrada el pasado día 15 y de todos los materiales presentados en la misma, confirmaron a EFE fuentes próximas al mismo.