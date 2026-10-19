Miembros UEFA de Consejo de FIFA exigen datos de pagos a Infantino

En una carta fechada este lunes y dirigida al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, formulan 42 cuestiones, que incluyen también el papel de Gianni Infantino en el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la decisión de permitir jugar al estadounidense Folarin Balogun en el Mundial tras ser expulsado o la ampliación a 27 minutos del descanso de la final entre España y Argentina sin solicitud previa a la International Board (IFAB).

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La misiva reclama respuesta escrita y detallada a cada pregunta, con justificación, y afirma que cualquier negativa a facilitarla tendrá que justificarse igualmente, porque las preguntas necesitan respuestas ahora mismo y tampoco las futuras reformas de gobernanza pueden sustituir al escrutinio de las decisiones ya adoptadas y a la rendición de cuentas.

A la espera de contestación, también solicita una copia de la grabación de la reunión del Consejo de la FIFA celebrada el pasado día 15 y de todos los materiales presentados en la misma, confirmaron a EFE fuentes próximas al mismo.