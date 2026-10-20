Diomande y Konaté, dos generaciones de la factoria Leipzig

Los caminos de Konaté y Diomande nunca se cruzaron en el Leipzig, pero ambos comparten un pasado en el club alemán, convertido en una plataforma de lanzamiento hacia la élite europea. El primero necesitó cuatro temporadas para dar el salto al Liverpool, mientras que el segundo apenas permaneció un año en Alemania antes de convertirse en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.

Konaté llegó al Leipzig en 2017, procedente del Sochaux francés, cuando tenía 18 años. El conjunto alemán, recién estrenado en la Liga de Campeones, apostó por un central todavía por desarrollar que terminó convertido en uno de los defensas más prometedores del continente. En 2021, el Liverpool pagó alrededor de 40 millones de euros por un futbolista que aterrizó en Alemania sin coste de traspaso.

Ocho años después de la incorporación de Konaté, el Leipzig encontró en Diomande otro diamante por pulir. El extremo marfileño llegó en 2025 procedente del Leganés, en una operación cercana a los 20 millones de euros, y necesitó apenas una temporada para disparar su cotización. Sus 13 goles y nueve asistencias en 36 partidos llamaron la atención del Real Madrid, que desembolsó 125 millones por su fichaje el pasado verano.

El negocio resultó extraordinario para el Leipzig, que multiplicó por más de seis la inversión inicial en apenas doce meses. Para el Real Madrid, Diomande representa una apuesta de futuro que empieza a ofrecer resultados inmediatos, como demostró el pasado domingo ante el Sevilla: marcó un gol y exhibió velocidad, desborde y personalidad.

Los casos de Konaté y Diomande forman parte de una política deportiva que ha convertido al Leipzig en uno de los principales exportadores de talento del fútbol europeo. Josko Gvardiol, traspasado al Manchester City por unos 90 millones; Benjamin Sesko, al Manchester United por 76,5; Dominik Szoboszlai, al Liverpool por 70; Dani Olmo, al Barcelona por unos 60; o Christopher Nkunku, al Chelsea por una cantidad similar, también encontraron en Alemania el impulso definitivo para sus carreras.

La filosofía del club pasa por identificar jugadores jóvenes, ofrecerles minutos y un entorno competitivo exigente y asumir que muchos terminarán marchándose a equipos con mayor capacidad económica. Una estrategia que Marcel Schäfer, director general deportivo del Leipzig, explicó en septiembre de 2025 en una entrevista con Sky Sports.

"Nos centramos realmente en los jugadores jóvenes. Nos centramos realmente en su desarrollo", afirmó Schäfer, quien resumió el atractivo del proyecto que ofrece el club germano: "El paso por el Leipzig no debería ser el último".

El dirigente alemán defendió que el club proporciona a los jóvenes una etapa intermedia antes de incorporarse a los gigantes europeos, donde la exigencia de resultados inmediatos puede limitar sus oportunidades de crecimiento.

El modelo también obliga al Leipzig a convivir con una contradicción: formar futbolistas capaces de competir por los grandes títulos y desprenderse de ellos cuando alcanzan su madurez deportiva.

Oliver Mintzlaff, exdirector ejecutivo del Leipzig y actual responsable de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull, firma que posee el 99 % del club alemán, reconoció esa realidad en diciembre de 2025, durante una entrevista con el diario alemán Welt en la que fue preguntado expresamente por Diomande.

"También en el futuro tendremos que seguir dejando marchar a algunos jugadores", explicó Mintzlaff, quien admitió que el club necesita generar ingresos mediante los traspasos de sus futbolistas.

Por entonces, el dirigente defendía la conveniencia de que Diomande permaneciera más tiempo en Alemania para consolidar su crecimiento. Sin embargo, también reconoció que una oferta extraordinaria, muy superior al valor de mercado, obligaría al Leipzig a estudiar la operación. Meses después, el Real Madrid puso sobre la mesa 125 millones de euros.

Este miércoles, el Leipzig volverá a encontrarse con las consecuencias deportivas de su éxito económico. Konaté, uno de los primeros grandes exponentes de su factoría, y Diomande, su venta más lucrativa, defenderán los intereses del Real Madrid frente al club que contribuyó a convertirlos en futbolistas de élite.