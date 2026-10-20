‘El Evangelio según Mourinho’, dieciséis años de frases y polémicas reunidas en un libro

Publicado originalmente en Italia en 2010 por Morellini Editore, el libro, editado por Stefano Barbetta, incorpora nuevas declaraciones del entrenador portugués durante sus etapas en el Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma y Fenerbahçe, donde permaneció hasta agosto de 2025, y recupera algunas de las intervenciones públicas que marcaron sus enfrentamientos con rivales, árbitros, dirigentes y periodistas.

La obra reúne más de 120 sentencias acompañadas del contexto histórico en el que fueron pronunciadas y de una explicación de su repercusión, en un recorrido por la trayectoria de un entrenador que convirtió las ruedas de prensa en una herramienta más de su trabajo y que utilizó la palabra tanto para defender a sus futbolistas como para trasladar la presión a sus adversarios.

Entre sus intervenciones más recordadas figura su presentación como entrenador del Chelsea en 2004, cuando se autoproclamó "The Special One", o su célebre "¿Por qué? ¿Por qué?", repetido durante una rueda de prensa en 2011 tras una derrota del Real Madrid frente al Barcelona en las semifinales de la Liga de Campeones, en la que cuestionó duramente las decisiones arbitrales y protagonizó uno de los episodios más polémicos de su primera etapa en el conjunto blanco.

El volumen también incorpora opiniones de otras personalidades del fútbol, como Jorge Valdano, con quien Mourinho mantuvo diferencias durante su primera etapa en el Real Madrid, y repasa la evolución de un técnico cuya personalidad ha generado admiración y rechazo a partes iguales en los distintos países en los que ha trabajado.