Palmeiras de los paraguayos sufre pero consigue el pase a la final en los penales

Capitaneado de principio a fin por el imponente zaguero paraguayo Gustavo Gómez, el Verdao logró el pase en los penaltis (5-3) ante un valiente Fluminense que se impuso por 0-1 en el Allianz Parque gracias a una diana postrera de Hércules, igualando así el 1-2 de la ida en el Maracaná.

El encuentro también contó con el sello paraguayo en la ofensiva con la entrada de Ramón Sosa al minuto 62 en lugar del argentino José Manuel “Flaco” López, además de la participación de Maurício Magalhães Prado en el tramo final, en sustitución de Andreas Pereira. Pese al susto, el conjunto paulista buscará su cuarto título continental el próximo 28 de noviembre en Montevideo, a la espera de conocer si su rival será el Flamengo o Estudiantes de La Plata.

De la tensión al drama desde los once metros

El partido de vuelta del Verdao rozó la desidia táctica. Sin chispa y con el freno de mano puesto, los locales apenas registraron un disparo entre los tres palos en noventa minutos de extrema prudencia. Enfrente, un Tricolor Carioca obligado a remar intentó inquietar por medio de Guilherme Arana y Jefferson Savarino, aunque sin la profundidad necesaria hasta la recta final.

El banquillo visitante intentó agitar el árbol con los cambios, incluyendo la entrada del colombiano Kevin Serna, mientras que los de Abel Ferreira respondían con movimientos conservadores que desconcertaron a su propia hinchada. La tensión llegó a tal punto que las cámaras captaron la arenga desesperada de Marco Aurélio de Oliveira Marcão a sus jugadores en la pausa de hidratación: “Ya no hablamos de táctica, ahora es corazón, corazón; los tipos no quieren jugar, están con miedo”.

El aviso surtió efecto instantáneo. En el minuto 82, una combinación eléctrica culminó en un potente remate ajustado al palo de Hércules desde la frontal del área, silenciando el estadio y mandando la eliminatoria directamente a la lotería de los penaltis.

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La gloria es para el ‘Verdao’

En la definición desde los once metros, la fortuna esquivó a los campeones de 2023. El guardameta Carlos Miguel emergió como el gran héroe de la noche al detener el lanzamiento de Nonato, dejando el camino servido para que Marlon Freitas firmara el tanto definitivo ante el veterano Fábio.

Para el técnico portugués Abel Ferreira, se trata de su cuarta final de Libertadores desde que asumió el cargo en noviembre de 2020 (con un balance de dos títulos y una derrota en la final de 2025). Con este sufrido boleto, el estratega ratifica su hegemonía en un fútbol brasileño caracterizado por la impaciencia en los banquillos.

Tras un año 2025 en blanco, el Palmeiras jugará a medio gas su acceso a la gloria, pero mantiene intacto el sueño de firmar un triplete histórico en esta temporada, ya que continúa en la pelea por la Liga y la Copa de Brasil.

Ficha técnica del partido

Palmeiras: Carlos Miguel; Joaquín Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Agustín Giay (minuto 87, Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (minuto 78, Maurício), Lucas Evangelista; Jhon Arias (minuto 87, Paulinho) y José Manuel ‘Flaco’ López (minuto 62, Ramón Sosa). Entrenador: Abel Ferreira.

Fluminense: Fábio; Guga (minuto 79, Samuel Xavier), Thiago Silva, Julián Millán (minuto 31, Ignácio), Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Paulo Henrique Ganso (minuto 86, Lucho Acosta); Agustín Canobbio (minuto 79, Natã), Jefferson Savarino (minuto 46, Kevin Serna) y Hulk. Entrenador: Marco Aurélio de Oliveira ‘Marcão’.

Tanda de penales: 1-0: Maurício, gol. 1-1: Thiago Silva, gol. 2-1: Gómez, gol. 2-2: Hércules, gol. 3-2: Sosa, gol. 3-3: Arana, gol. 4-3: Piquerez, gol. 4-3: Nonato, para Carlos Miguel. 5-3: Marlon Freitas, gol.

Árbitro: El uruguayo Esteban Ostojich amonestó a Barboza, Hércules y Arias. Incidencias: Partido de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores 2026, jugado en el estadio Nubank Parque de la ciudad brasileña de São Paulo, ante 40.425 espectadores.