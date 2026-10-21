Heroica victoria del Inter de Milán con diez ante Shakhtar Donetsk

El Inter de Milán necesitaba imperiosamente cambiar su rumbo europeo y lo consiguió bajo el sufrimiento máximo. En un partido vibrante y lleno de tensión, el equipo dirigido por Cristian Chivu superó por 1-0 al Shakhtar Donetsk, logrando así sus primeras unidades en la actual edición de la Liga de Campeones tras arrancar el certamen con dos derrotas consecutivas.

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A pesar de las bajas sensibles —como la de su capitán y referente argentino, Lautaro Martínez—, el conjunto italiano salió decidido a imponer condiciones en el campo. Con Hakan Calhanoglu como el gran dueño del mediocampo y la dupla ofensiva conformada por Marcus Thuram y el debutante Ange-Yoan Bonny, los locales arrinconaron de entrada al conjunto ucraniano.

El propio Bonny tuvo dos ocasiones claras en el arranque: primero con un remate por encima del larguero y luego con un disparo raso que exigió al arquero Dmytro Riznyk. Sin embargo, la falta de precisión impidió romper el cero en la primera mitad, que además se desdibujó con el correr de los minutos y dejó la mala noticia de la lesión del visitante Pedrinho antes del descanso.

CARLOS AUGUSTO CORTÓ EN DEFENSA Y SENTENCIÓ LA CONTRA CON UNA DEFINICIÓN ESPECTACULAR: el jugador brasileño convirtió para Inter vs. Shakhtar en la fecha 3 de la Fase Liga de la #CHAMPIONSxESPN.



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Sufrimiento, expulsión y golpe letal

El complemento trajo aún más dramatismo. El Shakhtar, dirigido tácticamente por Arda Turan, ganó confianza y comenzó a inclinar la cancha, obligando al portero español Josep Martínez a intervenir con categoría en reiteradas ocasiones para sostener el cero en su arco.

El panorama se oscureció por completo para los locales cuando el defensor Alessandro Bastoni vio la tarjeta roja (primero por protestar y luego por empujar a un rival), dejando al Inter con diez jugadores y en su momento más vulnerable del encuentro.

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Parecía que la balanza se inclinaba definitivamente para la visita, pero la jerarquía tiene sus propias reglas. A trece minutos del final, y contra todo pronóstico, apareció Carlos Augusto: el brasileño controló magistralmente el balón con el pecho dentro del área y definió con total eficacia para desatar la locura en el banquillo interista.

Con la ventaja en el marcador y un hombre menos, se agigantó la figura de Josep Martínez. El guardameta español se vistió de muralla en los minutos de descuento para neutralizar cada embestida ucraniana y sellar un triunfo vital.

Un respiro necesario

Con este agónico 1-0, el Inter logra enderezar su andar en el plano internacional, trasladando a Europa las buenas sensaciones que venía mostrando en la Serie A —donde recientemente se afianzó en la cima tras vencer 3-1 al Bolonia—. Por su parte, el Shakhtar Donetsk deja escapar su invicto continental (acumulaba una victoria y un empate), pero se marcha con la sensación de que estuvo muy cerca de dar el golpe en territorio italiano.

Ficha técnica del partido

Inter de Milán (1): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (Diouf, min. 59), Barella, Calhanoglu (Zielinski, min. 59), Sucic (Luis Henrique, min. 73), Dimarco (Bisseck, min. 59); Thuram y Bonny (Mkhitaryan, min. 75).

Shakhtar Donetsk (0): Riznyk; Vinicius Tobías, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko (Isaque Silva, min. 72), Marlon Gomes; Pedrinho (Nazaryna, min. 32), Mendoza (Newerton, min. 72), Alisson Santana (Bruninho, min. 83); y Kaua Elias (Traore, min. 72).

Goles: 1-0, min. 77: Carlos Augusto. Árbitro: Harm Osmers (Alemania). Expulsó por doble tarjeta amarilla a Bastoni (minuto 66 y minuto 68) por parte del Inter. Mostró tarjeta amarilla a Thuram (minuto 54) y Sucic (minuto 72) por parte del Inter, y a Ocheretko (minuto 36) y Marlon Gomes (minuto 68) por parte del Shakhtar Donetsk.

Incidencias: Encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán (Italia).