Obligación de victoria europea para la Real Sociedad en Noruega

No obstante, debido al calendario noruego, el cuadro nórdico alzó el título en diciembre de 2025 cuando militaba en la Segunda División.

Esa misma temporada logró el ascenso como campeón a la máxima categoría nacional y actualmente se sitúa sexto, a cuatro puntos de los puestos europeos, a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato.

Además, el Lillestrøm y la Real Sociedad guardan un vínculo especial, debido a que su entrenador, Hans Erik Ødegaard, es el padre del centrocampista del Arsenal Martin Ødegaard, quien militó en el conjunto txuri-urdin durante la temporada 2019-20.

Los locales llegan al encuentro tras imponerse por 0-2 al Sandefjord en su último compromiso liguero. En su último choque europeo, los de Ødegaard sacaron un valioso punto en la República Checa tras empatar 1-1 ante el Sparta de Praga.

Por otro lado, los guipuzcoanos afrontan con confianza el duelo en Noruega tras conseguir una holgada victoria contra el Málaga (2-5), despejando las dudas que habían surgido tras el empate del pasado jueves ante el Union Saint-Gilloise en Bélgica.

El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo se encuentra en una situación delicada tras las dos primeras jornadas europeas, al ocupar la vigesimotercera posición con un solo punto en su casillero. Ya advirtió el preparador estadounidense en la rueda de prensa previa al choque ante el Málaga que el punto de Bélgica se haría valioso si su equipo conseguía la victoria ante el Lillestrøm.

En el apartado médico, Jon Mikel Aramburu, Luken Beitia y Yangel Herrera siguen entrenándose al margen del grupo, siendo las únicas ausencias de la expedición realista para la travesía nórdica.

Lillestrøm: Dahlberg; Paintsil, Kristiansen, Gabrielsen, Lars Ranger; Nyheim, Ottosson, Ibrahimaj; Vá, Gulbrandsen, Bassi.

Real Sociedad: Marrero; Fort, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Oyarzabal, Guedes, Oskarsson.

Árbitro: Mohammad Al-Emara (Árbitro finlandés)