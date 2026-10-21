Salida con polémica de Celso Ayala de club peruano

El pasado 25 de marzo, el FC Cajamarca presentó al director técnico Celso Rafael Ayala como nuevo conductor, en reemplazo de Carlos Silvestri.
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Este martes, la institución incaica, que compite en la máxima categoría, despidió al profesional paraguayo, anunciando en sus redes sociales lo siguiente: “¡Gracias por todo, profesor Celso!”.
“Nuestra institución agradece al profesor Celso Ayala y a todo su comando por su profesionalismo durante su etapa al frente del equipo. De mutuo acuerdo, dejan la dirección técnica, principalmente por motivos de salud del profesor. Les deseamos mucha fortaleza, pronta recuperación y éxitos en esta nueva etapa”.
De acuerdo a la página internacional Transfermarkt, “Chito” Ayala dirigió 23 partidos, con un balance de 6 victorias, 6 empates y 11 derrotas. La más reciente caída, que se dio en casa contra Moquegua, habría motivado su remoción.
Celso Ayala solicitó al Cajamarca la rectificación del motivo de su salida, pues a sus 56 años, se siente más sano que nunca, preparado para un próximo desafío.
El reemplazante de Ayala en Cajamarca es Santiago Acasiete.