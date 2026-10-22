Beñat San José: "Dituro es uno de los mejores porteros de la Liga"

Los elogios al meta se producen después de las críticas que ha sufrido Dituro por sus errores al comienzo de la temporada y antes de que el Elche, que está en puestos de descenso, se enfrente al Rayo la próxima jornada en Vallecas.

“El Elche es un equipo completo, versátil, con uno de los mejores porteros de LaLiga (Dituro) y un gran entrenador (Anselmi), que sigue la dinámica de lo que les dio grandes frutos. Les ha sacado la pelota jugando a todos sus rivales. A todos. Y hay que tener cuidado con la salida de balón. Además no es fácil hacerles goles pero tenemos herramientas para hacerles daño”, dijo Beñat, en conferencia de prensa.

El Rayo llega a ese partido tras empatar en la última jornada contra el Getafe, en un partido en el que su rival jugó con diez más de sesenta minutos.

“Estoy contento de que nos hacen pocas ocasiones pero queremos defender hacia delante, robar y generar ocasiones. Tengo un punto a mejorar en el equipo. Si lo hacemos daremos un salto exponencial en puntos y en la clasificación. Jamás lo haremos sacrificando otros conceptos de juego o nuestro sello”, confesó.

Para ese partido la plantilla y trabajadores del club están mediando en el conflicto entre afición y el presidente Raúl Martín Presa, al que acusan de mala gestión.

"Siempre que se dan pasos invitan al optimismo para que este sábado la afición y nosotros disfrutemos del partido”, comentó el técnico vasco, que aseguró que, aunque el momento que se vive en el club es convulso, el vestuario está "unido".

“Tenemos grandes capitanes que no solo se dedican a jugar sino a todo lo demás. Es un grupo muy trabajador y queremos hacer sentir orgullosa a la afición, a la que no le pido nada. Nosotros debemos hacer un buen juego, ir a por el partido y saber que antes de pedir tenemos que dar. Quiero vivir a Vallecas animando al equipo”, manifestó.

La buena noticia para Beñat es que el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que vio la quinta cartulina amarilla frente al Getafe, podrá jugar, al haber prosperado el recurso del club para que le quitasen la amonestación.

Para ese partido también está disponible el mediapunta Jorge de Frutos, que acabó con molestias el último partido.

"Está bien. Hemos estado en progresión para cuidar esa molestia y ha venido con buenas sensaciones”, concluyó.