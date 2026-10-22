¿Cinco títulos? Boca se apunta a todos los frentes de combate para festejar

El 21 de noviembre en Barranquilla, frente al Atlético Mineiro, el Xeneize (Boca Juniors) buscará ganar su primer título internacional en 18 años. Campeón de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, Boca apunta a ser el primer club en alzar tres veces este trofeo.

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Para lograrlo, tendrá la ardua tarea de frustrar a un equipo de Minas Gerais que cayó el año pasado en la final ante Lanús y que en 2024 sufrió una dura derrota en la final de la Copa Libertadores ante Botafogo.

En la recta final de la temporada , el equipo argentino también sigue en carrera en el torneo Clausura, la Copa Argentina, la Tabla Anual -la suma de los puntos obtenidos en el Apertura y el Clausura- y, en caso de conquistar el Clausura, el Trofeo de Campeones.

Luego de eliminar a Vasco da Gama, el DT Rodolfo Arruabarrena explicó que la victoria se dio por “mérito del grupo, que ha sufrido” para cumplir el primer objetivo, ser finalista en Sudamericana.

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“Todavía no conseguimos nada. Sabemos que el club necesita un título, pero no nos vamos a meter esa presión. Hay un grupo que sufrió, que ahora quiere hacer historia y tienen que aprovechar la oportunidad” , destacó el Vasco en el Maracaná.

Arruabarrena, artífice del renacer Xeneize

La Sudamericana podría ser el remedio a casi dos décadas de frustraciones en el plano internacional, en un 2026 que empezó con el azul y oro enfocado en levantar la Copa Libertadores por séptima vez. Un objetivo que se frustró rápido, con una eliminación en fase de grupos que derivó en la posibilidad de jugarse en playoffs un lugar en octavos de la Sudamericana.

La debacle en la Libertadores precipitó la salida del entrenador Claudio Ubeda y propició llegada de Arruabarrena, que inició un segundo ciclo luego de una primera etapa hace más de diez años. El Vasco levantó a un plantel cabizbajo, además descubrió a nuevas figuras como el el delantero Leonel Flores y el zaguero Facundo Herrera.

Desde su regreso al club en el que fue un destacado lateral izquierdo a fines de los 90, bajo la recordada conducción del “Virrey” Carlos Bianchi, Arruabarrena acumula 14 triunfos, 7 empates y apenas 3 tropiezos al frente de Boca.

En busca de dar otro paso hacia la obtención del Clausura, Boca-segundo en el Grupo A- visitará el domingo a Independiente por la decimocuarta fecha. El duelo será un examen de nivel previo a la disputa del Superclásico ante River Plate.

River-Racing, un clásico de urgencias

En la antesala del duelo con Boca, River buscará ante Racing un triunfo que ratifique su escalada en el Grupo B después de haber estado varias fechas en el sótano de las posiciones.

Tras la salida del DT Eduardo Coudet, el Millonario insinuó una mejoría en el rendimiento y en los resultados, que encontró un freno en el empate 1-1 contra el modesto Sarmiento de Junín.

Ya en puestos de acceso a la próxima Copa Sudamericana, pero obligado a ganar casi todo para acudir a la Libertadores, River recibirá en el Monumental el domingo a un Racing en crisis.

La Academia se ubica en el 13º puesto del Clausura, sin chances siquiera de entrar a los playoffs, muy lejos de aquel equipo que hace dos temporadas alzó la Sudamericana.