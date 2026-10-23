Apelación mantiene la sanción del uruguayo Bernal y el Betis no acudirá al TAD

El Betis, según han informado fuentes de la entidad, independientemente de que se vaya a estudiar si recurrir o no la sanción en sí, ha decidido que el futbolista empiece a cumplir el castigo y no intentar posponerlo a otro momento que quizás pueda ser más inoportuno en el aspecto deportivo.

El club recurrió a Apelación la sanción a Facundo Bernal por su expulsión con roja directa en la pasada jornada de LaLiga, en el partido disputado en el estadio La Cartuja frente al Barcelona (2-5), tras un encontronazo con Lamine Yamal que motivó que el Comité de Disciplina le impusiera cuatro encuentros de suspensión.

Facundo Bernal, según el acta arbitral, fue expulsado tras una confrontación "en la que sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro".

El Betis presentó entonces alegaciones en defensa de su jugador, que no fueron estimadas, y argumentó error manifiesto en el acta, al no reflejar adecuadamente el enfrentamiento previo, ni la intervención del jugador adversario, que vio tarjeta amarilla, sin que pueda apreciarse la agresión descrita en el acta, por lo que recurrió a Apelación, organismo que tampoco ha rebajado el castigo.