Cristiano Ronaldo brilla alcanza los 982 goles y encamina el triunfo del Al-Nassr

Con esta nueva diana, el astro portugués acumula ya cinco tantos en la presente temporada y se queda a solo 18 gritos de convertirse en el primer futbolista de toda la historia en alcanzar la descomunal y mítica cifra de los 1.000 goles oficiales.

Más allá de su brillante actuación sobre el césped, el luso dejó un gran gesto de compañerismo al rechazar recoger el premio de ‘MVP’ del encuentro, decidiendo entregárselo a su compañero Abdullah Al-Hamdan.

القائد كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة رجل مباراة اليوم

يُقرر إهداءها للكابتن عبدالله الحمدان 🤩 pic.twitter.com/5XMaPe4f79 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 23, 2026

La ruta de la victoria en Arabia

El partido comenzó a inclinarse muy temprano para los visitantes, ya que su equipo se adelantó en el marcador apenas a los 4 minutos de juego. Ya en el arranque de la segunda mitad, exactamente en el minuto 49, apareció Cristiano Ronaldo para ampliar la ventaja con su magistral anotación de cabeza.

El conjunto local intentó reaccionar y recortó diferencias momentáneamente con un tanto de Théo Bongonda, pero el brasileño Ángelo Gabriel se encargó de disipar cualquier duda al certificar la victoria visitante a tan solo 10 minutos del final.

De esta forma, el Al-Nassr estira su gran momento al sumar su tercera victoria consecutiva, lo que le permite mantenerse firmemente en el segundo puesto, ahora con 25 puntos y empatado en la cima con el líder, el Al Qadisiya.