De la Fuente: El legado de Messi es excepcional y además es un ejemplo

De la Fuente ha hecho estas declaraciones a su llegada al Hotel de La Reconquista para asistir a la tradicional recepción que ofrecen los reyes de España horas antes de que la princesa de Asturias entregue los premios que llevan su título entre los que figura el galardón de los Deportes concedido Messi.

"Es un ejemplo de muchos valores en el plano humano y en lo deportivo y siempre es muy prestigioso que haya personalidades de este calibre que reciban este tipo de premios", ha apuntado de la Fuente respecto al a figura del galardonado.

Además, ha considerado, que sería "un orgullo" para el fútbol nacional que un jugador español recibiera también ese reconocimiento con el que ya cuentan tanto la selección española, que lo obtuvo en 2010 tras ganar su primera Copa del Mundo de Fútbol, como el guardameta Iker Casillas y el centrocampista Xavi Hernández por simbolizar la amistad y el juego limpio por encima de la rivalidad entre sus clubes.

En la misma línea, De la Fuente ha asegurado no tener ninguna preferencia para la concesión del Balón de Oro, que se entrega el próximo lunes en Londres, más allá de que lo gane un futbolista español.