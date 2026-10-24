Ronaldinho ya tiene fecha oficial para su inesperado debut con el Ravenna FC

Lo que para muchos comenzó como un brillante golpe de marketing en los despachos está a punto de convertirse en una realidad sobre el césped. El culebrón veraniego del fichaje de Ronaldinho por el modesto Ravenna FC ya cuenta con fecha marcada en rojo en el calendario: el próximo domingo 15 de noviembre a las 17:30 horas.

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El estadio Bruno Bennelli se convertirá en el epicentro mundial del fútbol cuando la magia del astro brasileño se ponga al servicio del club de la tercera división italiana para disputar el apasionante derbi frente al Forli.

Más de una década después... la leyenda regresa

El desafío no es menor. Ronaldinho, campeón del mundo en 2002 y con una trayectoria inolvidable en colosos como el FC Barcelona, AC Milan o PSG, no disputa un partido oficial desde septiembre de 2015, cuando defendía los colores del Fluminense. Sin embargo, el atacante quiso disipar cualquier duda sobre su estado físico durante su presentación en agosto: “Como ven, estoy en forma. Me siento bien (...) Si pudiera marcar mi gol 300 sería todavía más bonito”.

Di nuovo in Italia e pronto a fare ciò che amo! Vamos Ravenna 🇮🇹🤙🏾 pic.twitter.com/NBJ2bJ3sjS — Ronaldinho (@10Ronaldinho) August 23, 2026

La contratación, gestada de manera sorprendente por el empresario italoestadounidense Ignazio Ciprini en el marco del pasado Mundial de 2026, promete paralizar la Serie C y desatar una marea mediática sin precedentes en la categoría.

Un Rávena ambicioso que busca el asalto a la Serie B

Más allá del evidente impacto comercial y el éxtasis de la afición, el fichaje de Dinho busca un rendimiento tangible sobre el terreno de juego.

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El Rávena atraviesa un gran momento deportivo: marcha segundo en el grupo B de la tercera división, a seis unidades del líder (La Spezia), y aventaja con holgura a su próximo rival, un Forli que sufre en la decimoquinta posición (11 puntos). Con la magia del genio de Porto Alegre sobre el verde, el conjunto italiano aspira a dar el salto definitivo y recuperar una plaza en la Serie B que no pisa desde el ya lejano 2008.