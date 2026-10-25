0-0. El Leeds no aprovecha la resaca europea del Sunderland

Los 'Whites', pese a contar con más descanso que los 'Black Cats', no fueron capaces de pasar del empate a cero y se tuvieron que conformar con un punto que les deja séptimo, con once unidades, a cuatro de los puestos de Champions League.

Los de Daniel Farke, además, no conocen el triunfo desde el pasado 14 de septiembre, cuando golearon al Newcastle United. Desde entonces han sumado tres empates, contra Crystal Palace, Manchester United y Sunderland, además de una derrota contra el Arsenal.

Más le está costando al Sunderland, que empató en Polonia contra el Lech Poznan el pasado jueves y no gana en Premier desde el 8 de septiembre. Son colistas, con solo cinco puntos, a dos de la salvación. Entre semana tendrán que recibir al Brentford en la Copa de la Liga y podrían mejorar su situación la próxima semana cuando se enfrenten a un rival directo por la salvación como es el Coventry City de Frank Lampard.

Antes de la llegada del próximo parón por fútbol de selecciones, el Sunderland tendrá que jugar cada tres días las dos próximas semanas.