América resbala ante el Pachuca de Rondón, pero sigue de líder

Rondón asistió al marroquí Osussama Idrissi para el gol para el triunfo por 1-2. A tres jornadas para el fin de la fase regular, Rondón acumula 13 goles, 5 más que sus inmediatos perseguidores.

Pese a perder, América se mantuvo en la cima con 27 puntos, uno más que Cruz Azul y Guadalajara, que ocupan segundo y el tercer puesto.

Este domingo, el campeón Cruz Azul venció por 1-3 al Querétaro, con anotaciones de Andrés Montaño, el argentino Nicolás Ibáñez y el nigeriano Christian Ebere.

Atlas se impuso por 4-3 a Puebla con dos goles de José Martín y de los argentinos Florián Monzón y Kevin Zenón.

En el otro encuentro de hoy, Tijuana goleó por 4-1 a Santos y le cortó una racha de seis triunfos seguidos.

La decimocuarta fecha 14 comenzó el viernes con la victoria de San Luis por 0-1 en el estadio del Atlante; y el empate 1-1 entre Necaxa y Juárez.

Este miércoles, América recibirá a Tijuana, octavo de la clasificación para ponerse al día con un partido correspondiente a la séptima jornada. La decimoquinta jornada se jugará de viernes a domingo próximos.

30.10: San Luis-Atlas, Juárez-Querétaro y Puebla-Pumas.

31.10: Pachuca-Tigres, Monterrey-Tijuana, Guadalajara-Atlante y América-Toluca.

01.11: Santos Laguna-Necaxa y Cruz Azul-León.