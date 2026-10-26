Andriy Lunin recibe un 'premio' al trabajo en la cita más importante

El guardameta ucraniano fue el gran beneficiado del proceso gripal que afectó al belga y no le permitió llegar al Camp Nou. Tocó la pelota 41 veces, completó el 67 % de los pases que intentó e hizo 5 paradas. Dos de ellas fueron claves: la primera, con 0-0 en el marcador, a Anthony Gordon; la segunda, con 1-1, a un cabezazo de Gerard Martín tras un córner, abajo y pegada al palo.

Lunin llevaba sin jugar con el Real Madrid desde el 16 de agosto, antes de que Courtois se reincorporara del todo a la dinámica del equipo después de sus vacaciones y el Mundial. Fue en un amistoso contra el Schalke 04 en el que su equipo ganó por 0-3. Sus últimos minutos oficiales databan del 3 de mayo, ante el Espanyol, un encuentro que terminó 0-2 para el Madrid.

Desde entonces, Courtois había sido siempre de la partida. Mourinho no se escondió al reconocer que el belga es el mejor portero del mundo; sin embargo, también había afirmado que Lunin merecía jugar, pero que no podía meter a los dos en el once.

"Yo a Lunin lo único que le dije antes del partido fue: 'Tú entrenas para jugar, no entrenas para estar en el banquillo. Ve y juega'. Ha hecho un partido con gran equilibrio y tranquilidad. Tenemos el mejor portero del mundo, pero hoy ninguno de nosotros ha llorado antes del partido. El grupo es fuerte y los jugadores están muy unidos", sentenció el portugués en la rueda de prensa posterior al clásico.

El ucraniano habló con Real Madrid TV después de la victoria ante el Barcelona. "La disciplina y la actitud han sido claves, porque el Barcelona ha tenido más balón. El trabajo colectivo ha sido importante. Cuando puedes dominar, jugar bien e intentar dejar la portería a cero, lo haces, pero, cuando el partido está difícil, hay que saber sufrir", comenzó.

Atribuyó todo el mérito de sus paradas al trabajo: "Nuno [el preparador de porteros] siempre dice: 'Bien entrenado', y yo creo que es por el trabajo diario. Hay que seguir mejorando porque hay muchas cosas para mejorar. Tenemos que mejorar como equipo y es un camino. Tenemos que fijarnos más en nuestro trabajo, porque este equipo siempre quiere ganar".

A Lunin se le dan bien los partidos contra el Barcelona. Ha sido titular en cinco de ellos, contando el de este domingo, y acumula cuatro victorias y sólo una derrota. El ucraniano fue el portero que le dio la Supercopa de España al Real Madrid en 2024, ganando 4-1 al conjunto azulgrana, y en LaLiga suma tres triunfos y sólo una derrota (octubre de 2024).

Lunin, además, terminó el clásico llevando el brazalete de capitán, como jugador con más antigüedad en el club que en ese momento estaba sobre el campo. Se lo había dado su compañero Fede Valverde, sustituido en el minuto 62, quien se deshizo en elogios para él: "No hay palabras para definir lo que ha hecho hoy y hace cada día. Siempre está trabajando en la sombra y dando lo mejor con buena cara. Eso hace que, cuando le toca, esté preparado”.