El Valencia de Aguirre busca puntos y estabilidad ante un calendario exigente

Tras su primer mes al frente del equipo de Mestalla, el técnico mexicano debutó con un empate ante el Racing de Santander (2-2), continuó con otro frente al Athletic Club (0-0) y sufrió su primera derrota contra el Villarreal (1-2), que decidió el encuentro con un gol en el tiempo añadido.

El balance de dos puntos de nueve posibles refleja las dificultades de un equipo que todavía no ha encontrado la regularidad necesaria para salir de la zona baja de la clasificación, pese a haber mostrado capacidad para competir en distintos tramos de los encuentros.

Los tres primeros partidos han evidenciado problemas para gestionar las ventajas y cerrar los encuentros. Ante el Racing, el Valencia no pudo conservar la ventaja inicial; frente al Athletic, volvió a quedarse sin marcar, y contra el Villarreal desperdició la oportunidad de ampliar su renta antes de encajar dos goles en la segunda parte.

La derrota en Mestalla dejó, además, la sensación de que el equipo todavía necesita mejorar su respuesta en los momentos decisivos. El Valencia se adelantó mediante un penalti transformado por Pepelu, pero no consiguió proteger su ventaja y terminó cediendo ante un rival que aprovechó sus oportunidades.

Aguirre ha reconocido la necesidad de corregir los desajustes defensivos que aparecen cuando el equipo se vuelca en busca de la victoria. El principal reto del entrenador pasa por encontrar un equilibrio entre la ambición ofensiva y la seguridad atrás, además de mejorar la eficacia de un ataque que no ha encontrado continuidad goleadora.

El Valencia iniciará el próximo miércoles su participación en la Copa del Rey ante el Tavernes, antes de visitar al Elche el 1 de noviembre en un encuentro de especial importancia para la lucha por la permanencia.

Después recibirá al Real Madrid (7 de noviembre) y visitará al Rayo Vallecano (21), antes de cerrar el mes en Mestalla frente a Osasuna en el fin de semana del 28 y 29 de ese mes. La acumulación de compromisos ante rivales de perfiles diferentes obligará al equipo a mantener la concentración y aprovechar las oportunidades que se le presenten.

El calendario continuará en diciembre con las visitas al Getafe (6) y al Atlético de Madrid (13), y el encuentro en casa ante el Espanyol (20), último compromiso liguero previsto para 2026.

Los enfrentamientos ante Elche, Osasuna y Espanyol pueden adquirir un valor especial por su incidencia en la clasificación. Sumar en esas citas permitiría al Valencia ganar margen, mientras que los partidos frente a Real Madrid y Atlético exigirán una versión sólida en defensa para aspirar a puntuar.

'El Vasco' Aguirre dispone de varias semanas para consolidar una estructura defensiva fiable, mejorar la circulación del balón y recuperar la confianza del equipo. También deberá conseguir que Mestalla vuelva a ser una fuente regular de puntos, después del empate ante el Athletic y la derrota frente al Villarreal.

La evolución del Valencia dependerá de su capacidad para reducir los errores en los minutos decisivos y convertir los partidos igualados en victorias. Con el equipo todavía en puestos de descenso, el margen de error es reducido y los encuentros de noviembre pueden marcar el rumbo de la temporada.