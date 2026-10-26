El venezolano Salomón Rondón brilla en triunfo de Pachuca sobre el líder América

Rondón se consolidó como líder de los goleadores en la decimocuarta jornada del torneo. Hoy, si bien pasó en blanco, burló a dos defensas y de espalda a la porteríasirvió el balón al marroquí Oussama Idrissi, anotador del gol decisivo.

Obligado a ganar para huir de la parte baja de la clasificación, Pachuca salió a presionar y se fue en ventaja con gol de Alan Bautista.

América empató con gol de Henry Martín en el minuto 46.

En el 74, Rondón apareció en el área, y dio la asistencia a Idrissi para establecer el 1-2 definitivo.

Salomón Rondón lidera la clasificación individual con 13 goles, 5 más que el argentino de Tigres Juan Brunetta, el brasileño de Pumas Juninho y Henry Martin.

El equipo del venezolano es decimotercero de la clasificación, con 16 puntos.

América se mantuvo en el primer lugar con 27 unidades, una menos que Cruz Azul y Guadalajara, ocupantes en ese orden de los lugares segundo y tercero.

La decimocuarta fecha concluirá este domingo, cuando Santos Laguna visitará a Tijuana en busca de su séptima victoria consecutiva.