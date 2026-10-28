2-2. El Inter Miami rescata un punto agridulce ante Cincinnati

El equipo de Cristian González, ya clasificado para la postemporada, sumó su undécimo empate del curso y alcanzó los 56 puntos en su lucha por terminar segundo detrás del líder Nashville.

Dos equipos con mucho potencial ofrecieron un primer tiempo lento y sin brillo. Lionel Messi fue amonestado en el minuto 44 por una acción en la que, cuando se preparaba para disparar, impactó involuntariamente con el pie de un rival. El argentino recibió la decisión arbitral con sorpresa.

Suárez abrió el marcador en el minuto 61 con un golazo por la escuadra, a pase de Casemiro, y desató un partido que ganó ritmo y ocasiones tras el descanso.

Cincinnati reaccionó con otra gran definición, de Kenji Mboma en el minuto 80, asistido por Evander, y completó la remontada seis minutos después con un tanto de Samuel Gidi.

Cuando el Inter Miami se veía al borde de la derrota, Fillipi, que había entrado en el 83, apareció para rescatarlo. Recibió de Rodrigo de Paul, recortó desde la izquierda y firmó el 2-2 con un disparo curvado.

Todavía tuvo Cincinnati la última oportunidad, pero Evander perdonó en el minuto 95 y dejó un reparto de puntos agridulce para los locales.