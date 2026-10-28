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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 23:55

Alianza Atlético vence a Garcilaso e ingresa a la pugna por ganar el Clausura peruano

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Lima, 28 oct (EFE).- Alianza Atlético venció este miércoles por 3-2 a Deportivo Garcilaso y se sumó al pelotón de seis equipos que pugnan por desplazar a Sport Huancayo y a Universitario de Deportes de los primeros lugares del Torneo Clausura del fútbol peruano.

Por EFE
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En el partido más destacado del miércoles, el Atlético se hizo fuerte como local para sellar una victoria con goles del argentino José Ingratti y de Guillermo Larios y Juan David Delgado, mientras que para el Garcilaso anotaron Sharif Ramírez y Christopher Olivares.

El resultado le permitió al equipo de la región norteña de Piura llegar a 25 puntos, los mismos que Sporting Cristal, Garcilaso, Melgar, Juan Pablo II y Alianza Lima, aunque con una peor diferencia de goles que lo colocó en la octava posición de la competencia.

En el tramo final del torneo, estos equipos luchan por desplazar a Universitario de la segunda posición, que ocupa con 27 unidades, y alcanzar a Sport Huancayo, que lidera con 28 puntos.

Al abrir este martes la decimocuarta jornada, Huancayo sufrió un duro revés, ya que perdió por 2-0 ante Juan Pablo II, con lo que dejó en suspenso su posición en el primer lugar de la tabla.

Universitario, por su parte, se mantiene a la expectativa y con todas las opciones abiertas para ser el nuevo líder, luego de que se postergara para la próxima semana, por motivos de seguridad, el partido que debe disputar frente a Sport Boys.

En otros partidos de este miércoles, Cienciano goleó por 3-0 a Atlético Grau, ADT superó por 2-0 a CD Moquegua y UTC, que ya ha perdido la categoría, ganó por 1-3 al FC Cajamarca.

La decimocuarta jornada será completada el jueves con los partidos entre Chankas y Cusco, Melgar y Comerciantes, y Sporting Cristal con Alianza Lima, decisivo en las aspiraciones de estos equipos de ganar el Clausura.

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