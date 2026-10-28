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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 23:45

Platense superó al Atlético Tucumán en los penaltis y es finalista de la Copa Argentina

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Buenos Aires, 28 oct (EFE).- Platense derrotó este miércoles por 5-4 en la definición por penaltis al Atlético Tucumán y avanzó a la final de la Copa Argentina.

Por EFE
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El partido en el tiempo regular terminó 1-1 con los goles de Nicolás Rematar (m.58) para Platense; y Renzo Tesuri (m.36), y se jugó bajo una intensa lluvia en el Estadio Padre Martearena de Salta.

Platense selló su clasificación por primera vez a la final de este torneo y esperará por el vencedor de la serie que disputan Boca Juniors y Banfield el próximo 14 de noviembre.

El ‘Calamar’ alcanzó la final en una campaña que incluyó triunfos ante Argentino de Monte Maíz (1-0) en 32avos de final, San Martín de San Juan (0-0 en penaltis 4-3) en 16avos de final, Instituto de Córdoba (1-1 en penaltis 3-1) en octavos de final, Estudiantes de La Plata (1-0) en cuartos de final y Atlético Tucumán (1-1 en penaltis 5-4) en semifinales.

Esta es la decimosexta edición de este torneo, cuyo campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027.

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