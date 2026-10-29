2-2. Cartaginés logra su pase a la Copa Centroamericana y deja fuera a Olimpia

Herido en su orgullo por la derrota 1-0 que sufrió en el juego de ida, el Olimpia salió volcado en busca de la remontada, la que inició al minuto 12 con un autogol del defensa Luis Olivas, tras un rechazo del portero Kevin Briceño, del Cartaginés, luego de un saque de esquina.

El Olimpia llegaba con claridad con jugadas desde el medio campo generadas por Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez, con Jorge Benguché en el ataque, quien perdió varias ocasiones como para que su equipo se hubiera ido al descanso con una amplia ventaja.

Al minuto 22, el árbitro del partido, el dominicano Adonis Carrasco, le anuló un gol a Emanuel Hernández, del Olimpia, tras una revisión del VAR evidenciando una mano clara de Benguché en el área en un intento de controlar la pelota con el pecho.

El Cartaginés respondió en busca del empate, lo que logró al minuto 36 en piernas de su goleador Joaquín Alonso Hernández.

Después del gol del equipo costarricense la intensidad del Olimpia decayó y se fue al descanso nuevamente en desventaja.

En el segundo episodio, el Olimpia, que necesitaba dos goles para seguir con vida en la competición regional de la Concacaf, volvió apostar por la remontada con un juego aéreo que controlaba la defensa del Cartaginés.

Benguché se reivindicó con los miles de aficionados del Olimpia poniendo la pizarra 2-1 al minuto 52 al aprovechar una pelota que se le escapó de las manos al portero del Cartaginés. El atacante del Olimpia se lanzó de cabeza para anotar el gol de la ventaja parcial.

Al 57, el portero del Olimpia, Édrick Menjívar, le tapó un potente remate a Douglas López, del Cartagines, que con el 2-2 global tenía asegurado su clasificación a la Copa Centroamericana, por primera vez.

Olimpia llevó mejor y por más tiempo el juego, pero fue impreciso ante un rival que se defendía con todo, le duraba poco la posesión y su mayor virtud fue ser certero en su última definición.

Cuando se corría el cuarto minuto de los cinco de reposición, Geancarlo Castro, desde el medio campo, anotó el segundo gol del Cartaginés aprovechando que el portero del Olimpia no estaba en su puesto, porque había bajado al área rival en busca de un remate para ver si anotaba, en un intento desesperado por rescatar el partido.

2. Olimpia: Édrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Guity (Axel Maldonado, m.87); Jack Baptiste (José García, m.83), Jorge Álvarez (Cristian Canales, m.87), Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble, Imanol Henríquez (Brayan Cortés, m.83) y Jorge Benguché.

2. Cartaginés: Kevin Briceño; Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas; Manuel Morán, Douglas López (Bernald Alfaro, m.67), Juan Gaete (Yael López, m.67), Joaquín Alonso Hernández; Diego González (Johan Cortés, m.79) y Gian Mauro Morera (Geancarlo Castro, m.67).

Goles: 1-0, m.12: Luis Olivas, en propia puerta. 1-1, m.36: Joaquín Alonso Hernández. 2-1, m.52: Jorge Benguché. 2-2, m.94: Geancarlo Castro.

Árbitro: Adonis Carrasco, de República Dominicana. Amonestó a Nicolás Dibble, Clinton Bennet y José García, del Olimpia, y a Diego Mesén, del Cartaginés.

Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera por un cupo en la Copa Centroamericana que se jugará en 2027. Unos 20.000 espectadores asistieron al estadio.