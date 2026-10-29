El colombiano Miguel Borja rescata empate para el América, que sigue de líder del Apertura

El brasileño Elias Manoel marcó por el Tijuana, que es dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu.

Las Águilas llegaron a 28 puntos, suficientes para confirmarse en la cima de la competencia; Tijuana suma 21 unidades en la séptima posición, que lo mantienen dentro de los ocho primeros que avanzan a la fase final.

América tomó la iniciativa desde el inicio del juego y metió al Tijuana en su terreno liderado en ofensiva por Miguel Borja y Alexis Gutiérrez.

Precisamente Gutiérrez fue el primero en exigir al guardameta Antonio Rodríguez, quien alcanzó a desviar un remate que llevaba dirección de gol al minuto ocho.

A pesar del dominio local, el visitante tomó ventaja gracias a un error defensivo de Dagoberto Espinoza, éste regaló un balón en la salida, el cual fue a parar a los botines de Elías Manuel, quien escapó por el centro y fusiló a Roberto Cota para tomar ventaja de 0-1.

Antonio Rodríguez volvió a mostrar su calidad bajo los postes ante un disparo de Alán Cervantes, que amenazaba con entrar pegado al ángulo, de no ser por la estirada del guardameta.

La insistencia de las Águilas dio frutos con el empate 1-1 al 19 gracias a un remate cruzado dentro del área de Borja, que superó el lance de Rodríguez.

El local tuvo en los botines de Isaías Violante y Borja dar la vuelta al marcador, pero de nuevo la figura del portero rival impidió la caída de su meta.

En la segunda mitad las Águilas conservaron la iniciativa, reforzaron su ofensiva con el ingreso del uruguayo Brian Rodríguez.

Al minuto 70, Brian inquietó a Rodríguez con potente disparo de media distancia que apenas salió desviado del poste de la portería.

Diez minutos después el uruguayo volvió a tener en sus botines el segundo gol para las Águilas en mano a mano con el guardameta, pero de nuevo Antonio Rodríguez detuvo con lance a la izquierda el remate.