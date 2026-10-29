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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 01:45

Inter Miami cede un empate con Cincinnati; Charlotte y Philadelphia, clasificados

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Washington, 28 oct (EFE).- El Inter Miami cedió este miércoles un empate 2-2 frente al Cincinnati en una jornada, la antepenúltima de la temporada regular, en la que el Charlotte y el Philadelphia sellaron su clasificación para los 'playoff'.

Por EFE
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El uruguayo Luis Suárez, con su decimosexta diana de la temporada, adelantó con un golazo al Inter en el segundo tiempo, pero el Cincinnati remontó con dos tantos antes de que el brasileño Riquelme Fillipi pusiera las tablas en el minuto 90.

Con este empate, el Inter se afianza en la tercera posición del Este, con el Nashville y el New England Revolution por delante. Inter Miami y New England se enfrentarán este fin de semana, en un partido clave para determinar el factor cancha en los 'playoff'.

Más allá del empate en Miami, la jornada dejó la clasificación a los 'playoff' del Charlotte, que ganó por 4-0 al Montreal, y del Philadelphia Union, que empató sin goles en el difícil campo del Nashville.

Con estos dos equipos clasificados, solo queda una plaza directa en el Este, que ahora mismo ocupa el Orlando de Antoine Griezmann, que este miércoles empató 2-2 en Chicago con goles del colombiano Iván Angulo y del francés.

El New York City ganó por 2-1 al Atlanta United, con el argentino Nicolás Fernández como autor del primer gol, de falta. Por su parte, el Columbus Crew venció por 0-2 al Dallas con tantos del chileno Gonzalo Tapia y del uruguayo Santiago Rodríguez.

Ambos, New York City y Columbus Crew, también aspiran a esa última plaza directa que ahora mismo ocupa el Orlando.

En la Conferencia Oeste, el Vancouver aprovechó el tropiezo del Dallas para afianzar y prácticamente asegurar el liderato con su triunfo por 4-1 sobre el San Diego con un tanto del ecuatoriano Bruno Caicedo.

El Salt Lake remontó en Austin el gol del español Jorge Alastuey para imponerse 1-2, mientras el colombiano Mauricio González anotó el segundo tanto en la victoria por 3-1 del Minnesota United ante el Kansas City.

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