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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 17:05

La jornada 12, en 11 números

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0 goles ha marcado el Getafe como visitante en esta campaña de la Liga, en la que visita este domingo al Villarreal.

Por EFE
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1 empate ha sido el único resultado positivo que ha logrado el Elche como local en esta campaña de LaLiga EA Sports, con cuatro derrotas en cinco encuentros en casa, donde recibe este domingo al Betis.

2 derrotas encadenan tanto el Levante, que visita el domingo al Celta de Vigo, como Osasuna, que recibe el sábado al Athletic.

3 victorias ha conseguido el Real Madrid en sus últimas 5 visitas en LaLiga EA Sports, con derrotas ante el Atlético de Madrid y el Betis, rumbo a su desplazamiento de este sábado a Valencia.

4 puntos de 15 posibles ha logrado el Villarreal en su campo en esta Liga, antes de recibir al Getafe.

5 derrotas en 5 salidas acumula el Racing de Santander, que visita este sábado al Málaga.

6 partidos invicto encadena el Rayo Vallecano contra la Real Sociedad en LaLiga EA Sports, con 4 empates y 2 victorias, antes de su duelo de este domingo en San Sebastián.

7 triunfos seguidos suma el Atlético de Madrid, con la mejor racha actual de todos los equipos de LaLiga EA Sports, antes de recibir al Barcelona en el Metropolitano.

8 puntos de 18 posibles ha logrado el Sevilla fuera de casa, antes de su visita de este viernes al Alavés.

9 victorias del Barcelona en sus últimos 10 partidos de LaLiga EA Sports contra el Atlético de Madrid, con la única excepción del 1-2 de hace dos cursos en el estadio Lluís Companys del 21 de diciembre de 2024.

22 goles ha marcado el Barcelona en 5 salidas en esta Liga.

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