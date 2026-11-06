Aucas en busca de un cupo a Libertadores y a impedir que Independiente se lleve el título

Solo el triunfo le sirve al Aucas para seguir en la zona de clasificación a la Libertadores, pues está tercero con 54 puntos, mientras el cuadro del Valle es el líder con 81 puntos, seguido del Macará que tiene 66, por lo que el cuadro del Valle hasta con el empate daría la vuelta olímpica en el estadio del Aucas.

El partido corresponderá a la sexta fecha del hexagonal final por el título y billetes para la Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027, aunque el Independiente del Valle dispone de un partido pendiente desde la primera fecha contra el Barcelona.

Por su parte, el Macará procurará engranar la séptima victoria consecutiva, alentado por la gran campaña que cumplen los goleadores, el uruguayo Franco Posse, con 16 anotaciones, y el argentino Agustín Campana, con 11, en el enfrentamiento ante la Universidad Católica, que tiene 53 unidades.

Una victoria del Macará le confirmará el segundo lugar del torneo y un billete para la fase de Grupos de la Libertadores de 2027, pero la Católica saldrá en un gran momento, pues el pasado miércoles le ganó las semifinales a Liga de Quito por el otro torneo profesional, la Copa Ecuador.

El último de la tabla de posiciones del hexagonal final, el Barcelona, que tiene 48 puntos, recibirá en un decisivo partido por un billete a la Libertadores, a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Los equipos saldrán con sed de revancha pues en la reciente fecha mientras el Barcelona cayó por 3-0 ante Macará, Liga de Quito perdió por 2-0 ante el Independiente del Valle, por lo que se quedó penúltimo, con 53 unidades.

La última fecha del cuadrangular final se disputará para cumplir con el calendario, pues en la reciente fecha el Libertad se adjudicó el billete en disputa para la próxima Sudamericana.

Mientras que los partidos por el hexagonal del descenso para la próxima temporada, serán de vital importancia para cada uno de los equipos participantes.

Sábado: Libertad-Emelec y Leones del Norte-Guayaquil City.

Domingo: Macará-Universidad Católica; Aucas-Independiente del Valle; Barcelona-Liga de Quito y Deportivo Cuenca-Orense.

Lunes: Mushuc Runa-Delfín y Técnico Universitario-Manta.