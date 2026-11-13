El Real Madrid se mide al mermado Badalona, derbi vasco y visita del líder a Riazor

El conjunto blanco, que llega tras golear al París FC en la Liga de Campeones (3-0), buscará reencontrarse con la victoria en la competición doméstica después del empate ante el Athletic Club (1-1), un resultado que le dejó a cuatro puntos del liderato. Para ello tendrá enfrente a un equipo catalán en horas bajas, que no gana desde el pasado 13 de septiembre.

La jornada arrancará este sábado (11.00 GMT) en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, donde el Espanyol, sexto clasificado y en racha tras encadenar dos victorias consecutivas, buscará prolongar su buen momento ante el Costa Adeje Tenerife. Ambos equipos llegan separados por un solo punto, por lo que el encuentro se presenta como un duelo directo por escalar posiciones.

A las 17.00 GMT, el Alavés Gloriosas retomará la competición después de que su encuentro de la pasada jornada en Tenerife tuviera que aplazarse por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel. El conjunto vitoriano recibirá a un Eibar que llega herido tras perder el derbi guipuzcoano ante la Real Sociedad (1-2).

El domingo comenzará con dos encuentros a las 11.00 GMT, entre ellos el derbi vasco por excelencia entre la Real Sociedad y el Athletic Club. El conjunto 'txuri-urdin' parece haber comenzado a enderezar el rumbo después de un complicado inicio de temporada, marcado también por la dimisión de Arturo Ruiz pocos días antes del comienzo de la Liga.

Enfrente estará un Athletic que rescató un punto ante el Real Madrid con un gol en el minuto 92 y que tratará de dar continuidad a ese resultado en un derbi que puede tener premio añadido. Una victoria, unida a un tropiezo del Atlético de Madrid, podría permitir a las rojiblancas asaltar la tercera plaza, que da acceso a los puestos europeos.

A la misma hora, el Madrid CFF, cuarto clasificado y a dos puntos de los puestos europeos, intentará pasar página tras la contundente derrota ante el Barcelona (5-1). Para ello recibirá al Logroño United, que viene de sumar un punto ante el Sevilla (1-1) en un encuentro marcado por la polémica.

Precisamente, el Sevilla, todavía con el sabor amargo de los dos puntos que dejó escapar, recibirá a las 15.00 GMT al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco tratará de afianzarse en los puestos europeos, aunque deberá mejorar sus prestaciones a domicilio: sólo ha sumado cuatro puntos de los quince posibles lejos de casa, un rendimiento muy alejado del que ofrece como local, donde permanece invicto.

En Riazor, el Barcelona pondrá a prueba su condición de líder con el objetivo de recuperar sensaciones tras el empate ante el Arsenal inglés (1-1) en la Liga de Campeones. Pese a firmar 24 remates, el equipo dirigido por Pere Romeu no pudo pasar del empate, un resultado que supo a poco por los méritos acumulados durante el encuentro.

El conjunto azulgrana defenderá sus cuatro puntos de ventaja al frente de la clasificación condicionado por las numerosas bajas que arrastra. Las ausencias mermaron sus fuerzas en el tramo final del choque europeo y dificultaron culminar la remontada, por lo que Romeu podría apostar por un once con rotaciones y presencia de jugadoras jóvenes.

La undécima jornada se cerrará en Valencia, donde el conjunto local, que encadena dos victorias consecutivas y se ha situado a dos puntos de la salvación, buscará prolongar su reacción ante el Granada. El equipo andaluz, por el contrario, atraviesa una dinámica negativa, con tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria.