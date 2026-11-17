Los 'quinas', que jugaron en la Ciudad del Fútbol de Oeiras (área metropolitana de Lisboa), se sitúan, con siete puntos, en el primer lugar del GFrupo 6 de la primera ronda de clasificación.

Serbia, que ya había garantizado su pase, se queda en segunda posición, con 6 puntos, seguida de Bulgaria, con cuatro. Andorra en último lugar sin ningún punto.

Del lado portugués, los goles fueron obra de Afonso Baldé (min.47) y António Pereira (min.62). Por parte serbia, el gol, firmado por Pavle Ilić, no llegó hasta el minuto 89.

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal y que ha formado parte de los 23 jugadores convocados para estos tres partidos contra Andorra, Bulgaria y Serbia, debutó el 12 de noviembre en la victoria por 4-0 ante Andorra.

Sin embargo, no jugó el siguiente partido, disputado frente a Bulgaria el día 14 y que acabó con un empate a 1.

En el encuentro de este martes, Cristiano Ronaldo Junior salió al campo en el minuto 88.

El primogénito de Cristiano tiene 16 años, juega de extremo y milita en las categorías inferiores del actual club de su padre, el Al Nassr saudí.

Esta es la primera convocatoria en la que juega con la selección sub-17 de Portugal, tras sus exitosas etapas en la sub-15 -con la que marcó un doblete en la final de un torneo que ganó su equipo- y en la sub-16, donde se alzó con otras dos competiciones y anotó tres goles en nueve partidos.

Su participación con la sub-17 se produce después de que su padre, de 41 años y actualmente en el Al Nassr, anunciara el 5 de noviembre su salida de la selección tras haber tenido desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus.

En total, el astro del fútbol disputó 234 partidos y marcó 146 goles, ambas cifras récord para un jugador con su selección.