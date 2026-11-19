Cerezo realizó estas declaraciones antes de asistir al estreno en el Palacio de la Prensa de Madrid del documental de Movistar Plus 'Bien Hecho', la extraordinaria historia de Javier García Pajares, una persona con sordoceguera que ha convertido las dificultades en un impulso para alcanzar retos que parecían imposibles. El documental está dirigido por Javier Jiménez Vaquerizo y producido por el Atlético de Madrid.

"Estamos aquí para ver una película maravillosa. Lo de Simeone no hay nada, ni a favor ni en contra. Todo está exactamente igual", declaró Cerezo sobre el entrenador, que cumple contrato el próximo 30 de junio de 2027.

"Ya le conocía antes y hoy le he vuelto a ver", añadió Cerezo sobre el documental y su protagonista, Javier García Pajares. "Es un espectáculo de hombre, es algo extraordinario, lo piensas y piensas que es imposible. Os va a entusiasmar", argumentó Cerezo antes de la proyección, a la que también asistieron, entre otros, Miguel Angel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, el técnico Diego Simeone y los jugadores Jan Oblak, Pablo Barrios y Marcos Llorente.

"Fuerza, coraje, voluntad, resiliencia. Este documental tiene todo lo que tiene el Atlético de Madrid. Estamos luchando por todo. La situación es difícil porque Liga, Champions y Copa son difíciles, pero vamos a intentar conseguir lo máximo posible para nuestro querido Atlético de Madrid. Ganar la Champions en nuestro campo sería perfecto, pero hay muchos equipos que quieren lo mismo. Intentemos que sea una temporada bien hecha ", explicó Cerezo.

Por su parte, Koke Resurrección, capitán del Atlético, señaló que "es algo increíble que no solo se relacione al club con el tema futbolístico, si no también con cosas cotidianas que pasan en la vida". "Seguro que es un documental precioso y lo vamos a disfrutar. Al final uno siempre se puede superar, no hay que ponerse límites y, al final, uno siempre se puede superar. No hay que acomodarse con lo que uno tiene y siempre hay que ir a por más", concluyó Koke. EFE.